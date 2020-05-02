Her yılın sonunda yayınladığımız almanak sayımızda CEO’ların gelecek yıla ilişkin beklentilerini topladığımız bir anket yer alır.

2020 yılına başlarken de böyle bir anket yayınlamıştık ama mart ayında ülkemizi de vurmaya başlayan koronavirüs salgını nedeniyle bu anketteki bilgilerin pek anlamı kalmadı.

Biz de bunun üzerinde bu kriz döneminde CEO’ların ne dediğini içeren yeni bir anket yaptık. 92 CEO’nun katıldığı anketimizin sonuçları koronavirüs krizinin ekonomide nasıl bir hasar yaratabileceğine ve ne gibi dönüşümlere yol açabileceğine ışık tutuyor.

Mesela anketimize katılan CEO’ların yüzde 36,6’sı bu yıl ekonominin yüzde 2,5-5 arasında, yüzde 24,7’si ise yüzde 5’in de üzerinde küçüleceğini tahmin ediyor.

Yüzde 35,9’u krize karşı uluslararası kurumlardan destek alınmasını istiyor. Üçte ikiye yakını ekonomideki toparlanmanın 2021 veya 2022’de olabileceğini öngörüyor. Yüzde 32,3’ü salgın sonrasında teknolojik altyapıyı, yüzde 30,1’i de e-ticareti büyüteceklerini belirtiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.