En Güçlü 50 Kadın CEO

Mart 3, 2019 0 Yorum 29 Okunma
En Güçlü 50 Kadın CEO

Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın CEO’su” araştırması sonuçlandı.

Yurtdışı atamaları ve görev değişimleri nedeniyle pek çok isim listeden çıkarken, geçen yıl CEO’luk görevine getirilen yeni isimler ise listemize eklendi.

Bu yılki sıralamamızda ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay birinci oldu. Onu Holding CEO’su Ebru Dorman ve Philips Ortadoğu ve Türkiye CEO’su Özlem Fidancı izledi.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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