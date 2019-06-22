Teknolojide 5G dönüşümü
Telekom sektörünü dönüştürmesi ve ileri teknolojileri ortaya çıkarması beklenen 5G teknolojisi, 2020 itibarıyla tüm dünyada kullanılmaya başlanacak.
5G’nin 15 yılda küresel ekonomiye 2,2 trilyon dolar katkıda bulunacağı öngörülüyor. 5G, yeni iş fırsatlarının kapısını açarken farklı teknolojilerin endüstrilerde kullanımı ve insan kaynağında artışı da beraberinde getirecek.
Türkiye’de de operatörler fiber internet yatırımlarını yapıp test çalışmalarını sürdürürken, altyapı sağlayıcıları da hazırlıklarını yapıyor. Türkiye’nin de 2020 yılında 5G’ye geçmesi bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.
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