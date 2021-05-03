Dünyaya açılan Getir’in kurucusu Nazım Salur, Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçildi. Salur, “Beyin göçünü tersine çevirerek, Silikon Vadisi’ndeki gençlerimizi Getir bünyesine katiyoruz” diyor.

BURCU TUVAY

btuvay@ekonomist.com.tr

Ekonomist Dergisi / Nisan 2021

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini 2015 yılında başlatan Getir, üst üste aldığı yatırımlarla Türkiye’nin yeni unicorn’u oldu. 2020 yılının ocak ayında Silikon Vadi-si’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı, Seri A turunda Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı.

2021 yılının ocak ayında ise ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım alan Getir, mart ayında tamamladığı üçüncü yatırım turu ile 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Geçtiğimiz ocak ayında Londra pazarına da giriş yaparak, ilk yurtdışı açılımını gerçekleştirdi.

Getir Kurucusu Nazım Salur, bu başarısıyla Ekonomist Dergisi’nin her yıl düzenlediği ‘Yılın İş İnsanları Ödülleri’nde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ seçildi. Aldıkları bu yatırımlarla önümüzdeki aylarda Berlin, Paris ve Amsterdam’da Getir operasyonlarını başlatacaklarını ve pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’ya da açılacaklarını söyleyen Salur, “Sahada bayilerimize bağlı görev yapan arkadaşlarımızla birlikte toplamda 10 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz.

Beyin göçünü tersine çevirerek, yurtdışında yaşayan, Silikon Vadisi’nde çalışan gençlerimizi Getir bünyesine katıyoruz” diyor. Nazım Salur, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Getir olarak bugün ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştınız?

Dünyada ilk kez ortalama 10 dakikada market ürünleri teslimat modelini Getir ile 2015 yılında başlattık. Yaklaşık bin 500 ürünü, haftanın yedi günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza teslim ediyoruz. Bugün 25 şehirde 380’in üzerinde Getir, GetirBüyük ve GetirSu depomuzdan kullanıcılarımıza ulaşıyoruz. Getir, şu anda kadar 15 milyondan fazla kez indirildi. 4,7 milyondan fazla aktif kullanıcımızın kapısını, 70 milyondan fazla çaldık.

Pandemi döneminde özellikle kurye çalışanlarınızın önemi daha da arttı. Ekibinizi büyüttünüz mü?

Getir Genel Merkez’de şu anda bin 600’e yakın ekip arkadaşımız görev alıyor. Sahada bayilerimize bağlı görev yapan arkadaşlarımızla birlikte toplamda 10 bin kişiden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. Beyin göçünü tersine çevirerek, yurtdışında yaşayan, Silikon Vadisi’nde çalışan gençlerimizi Getir bünyesine katıyoruz. Ayrıca Nijerya, İngiltere, Polonya, Avustralya, Ukrayna gibi dünyanın birçok noktasından çalışan 300 kişiye yakın teknoloji ve data ekibimiz var. Şu anda 18 milletten Getir çalışanı bulunuyor.

Son iki yıldır çok önemli yatırımlar aldınız ve Türkiye’nin yeni unicorn’u oldunuz. Bu yatırımlar hakkında bilgi verir misiniz?

2020 yılının ocak ayında Silikon Vadisi’nin önemli yatırımcısı Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcı, Seri A turunda Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım yaptı. 2021 yılının ocak ayında ise ikinci yatırım turunda 128 milyon dolarlık yeni yatırım aldık.

Mart ayında tamamladığımız üçüncü yatırım turu ile 2,6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin unicorn’u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana yurtdışına Getir’i ‘Getir’ adıyla götürebilme hedefimizi ise ocak ayının sonunda Londra’da gerçekleştirmeyi başardık.

İngiltere pazarında şu an ne kadarlık bir büyüklüğe ulaştınız? Kaç şehirde hizmet veriyorsunuz? Getir’e olan ilgi nasıl?

İnsanların yolda çok zaman geçirdikleri ve alışveriş için zaman harcamak istemedikleri, yoğun trafiğe sahip büyük şehirler Getir’in iş modeline çok uygun. Londra da bu şehirlerden bir tanesi.

Türkiye’de milyonlarca aktif kullanıcımız var. İngiltere’de de en kısa zamanda milyonlarca kullanıcıyı Getir ile tanıştırma hedefindeyiz. Şu an için Londra’da hizmet veriyoruz. Yakın zamanda İngiltere’deki farklı şehirler de Getir hizmeti ile tanışacak.

İngiltere pazarı için büyüme hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Londra’ya ilk giriş yaptığımız gün beş depo ile faaliyete başladık. Gelecek aylarda depo sayımızı 20’nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Şu anda 250’yi aşkın çalışanımızla Londralılara hizmet veriyoruz. Bu sayının hızlıca bini geçeceğini söyleyebiliriz.

Yurtdışında başka hangi ülkeleri girmeyi planlıyorsunuz?

Aldığımız bu yatırımlarla önümüzdeki aylarda Berlin, Paris ve Amsterdam’da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya’da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz. Getir’in Türkiye’den çıkan orijinal bir iş fikri olarak, tüm dünyada büyüdüğünü görmekten mutluluk duyuyoruz.

Bu yılın sonuna kadar Türkiye pazarına ilişkin hedefleriniz neler? Bu yıl yapacağınız yatırımlar, yenilikler hakkında bilgi verir misiniz?

Getir’i kurarken amacımız, kullanıcılarımızın anlık ihtiyaçlarında yanlarında olmaktı. Özellikle pandemi döneminde bir kez daha yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gördük. Bu zor süreçte Getir’i ticari bir şirket olmaktan çok insana dokunan bir şirket olarak konumlandırdık.

İnsanların evlerinden çıkamadıkları bu dönemde daha çok kişiye ihtiyaçlarını götürmeye odaklandık. Adımlarımızı da hep bu sorumluluk duygusu ile attık. Bu kapsamda, yıl içinde ülkemizde yeni şehirleri Getir ile tanıştırmayı, operasyonel anlamda büyümeyi, ekonomimize ve istihdamımıza destek sağlamayı sürdüreceğiz.

“DÜNYAYI TAKİP EDİN VE İYİ BİR FİKİR BULUN”

“Start up’lara verebileceğim ilk tavsiye, dünyayı takip etmek ve iyi bir fikir bulmak. Daha sonra doğru zamanda, doğru ekiple ve doğru bütçeyle işe başlanılması da çok önemli. Girişimcilerin bugün en önemli yanlışı bence girişimlerin gerçek ihtiyaçlarının epeyce altında fonlarla işlere başlamaları.

Yetersiz miktarda yatırımla yola çıkan girişimciler pazarlama, tanıtım gibi önemli konularda çok çekingen ve korkak davranmak zorunda kalıyor ve bu nedenle aslında belki de başarılı olacak birçok girişim hedefine ulaşamıyor.”

“HİKAYEYİ SONDAN YAZMAYA BAŞLADIK”

“Biz Getir’i kurarken hikayeyi sondan başa yazdık. Dünyada bir ilk olarak 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılara ulaştırarak, bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi hedefledik. Şu anda da hayata geçirdiğimiz her çalışmada önce hedefimize karar verip hikayeyi sondan başa yazmaya devam ediyoruz.

Ek olarak, teknolojik girişimlerde, doğru zamanda, doğru bütçeyle ve doğru ekiple işe başlanılması da çok önemli. Biz Getir’in iyi bir fikir olduğunu biliyorduk ve en büyük şansımız bu üç maddeyi de sağlıklı şekilde bir araya getirebilmemiz oldu. ”