BtcTurk'ten açıklama: Kripto para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BtcTurk'ün 30 milyon dolarlık hacklendiği" iddialarına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İşte şirketten yapılan resmi açıklama:

"14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır.

Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir.

Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir.

Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz."