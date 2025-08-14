ARA
DOLAR
40,79
0,03%
DOLAR
EURO
47,65
-0,15%
EURO
GRAM ALTIN
4379,92
-0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
10843,08
-0,98%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Kripto Para
  • BtcTurk'ten açıklama: Kripto para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı

BtcTurk'ten açıklama: Kripto para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı

BtcTurk Kripto, bugün yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarda olağan dışı hareketler tespit edildiğini, tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu, çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacağını bildirdi.

14 Ağustos 2025 | 16:34
Son Güncellenme: 14 Ağustos 2025 | 17:10
BtcTurk'ten açıklama: Kripto para yatırma ve çekme işlemleri devre dışı bırakıldı

BtcTurk Kripto, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "BtcTurk'ün 30 milyon dolarlık hacklendiği" iddialarına ilişkin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İşte şirketten yapılan resmi açıklama:

"14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan kontrollerde sıcak cüzdanlarımızda olağan dışı hareketler tespit edilmiştir. Tedbir amaçlı kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulmuştur. Çalışmalar tamamlandığında yeniden açılacaktır.

Varlıkların büyük çoğunluğu güvenli soğuk cüzdanlarımızda tutulmaktadır. BtcTurk’ün güçlü mali yapısı sayesinde kullanıcı varlıkları bu durumdan etkilenmeyecektir.

Alım satım işlemleri ve Türk Lirası yatırma çekme işlemleri ise kesintisiz devam etmektedir.

Detaylı araştırmalarımız devam ederken, resmi makamlar bilgilendirilmiş ve gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür eder, gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğimizi bildiririz."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL