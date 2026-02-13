Küresel piyasalarda satış dalgası: Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi

Makroekonomik veriler ile teknoloji ve yapay zeka alanındaki gelişmeler arasında yön bulmaya çalışan piyasalarda, yatırımcıların karar alma süreçleri giderek zorlaşıyor.

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik haber akışı, halihazırda tartışılan "yüksek değerleme" endişeleriyle birleşerek ABD piyasalarında satış baskısı yaşanmasına etki etti.

Teknoloji hisselerinde kırılganlık artıyor

Apple'ın Siri güncellemesinde yaşanan gecikme ihtimali ve Meta'ya ilişkin yanlış muhasebe yapıldığına dair haberler, teknoloji hisselerinde kırılganlığı artırarak satış baskısını tetikleyen başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Diğer yandan ABD'de son açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, iş gücüne dair endişeleri bir miktar azaltmasına karşın, verinin alt kalemlerinden alınan sinyaller buradaki risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.

İstihdam kazanımlarının ağırlıklı olarak sağlık sektöründe yoğunlaşması ve imalatta sınırlı bir artış görülmesi, ABD'de ekonomik büyümenin kalitesine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bu durum ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına yönelik piyasa beklentilerinde sınırlı da olsa değişimlere yol açtı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart toplantısında politika faizini sabit tutacağı beklentileri güçlü kalmaya devam ederken, haziran ayında gevşeme ihtimali yüzde 77'ye indi.

Analistler, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin Fed'e ilişkin faiz beklentilerinde kritik değer taşıdığını anımsatarak, veriden alınacak sinyallere göre piyasalarda oynaklıklar oluşabileceğini söyledi.

ABD'de açıklanacak TÜFE verisine odaklanıldı

Piyasa beklentilerine göre, ABD'de ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık bazda ise enflasyonun yüzde 2,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan, jeopolitik tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmak istediklerini ve müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Eğer anlaşmaya varamazsak, ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu aşama, onlar için çok zor olacak, ben bunun peşinde değilim." dedi.

Rusya ile ABD yönetiminin geniş kapsamlı bir ekonomik iş birliği paketi üzerinde çalıştığı ve Rusya'nın yeniden doları benimseyeceğine yönelik haber akışı da fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu yöndeki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dolar endeksi güçlendi

Bu gelişmelerin ışığında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri bir nebze kısılsa da, enflasyon verisi öncesi pozisyonlanma, iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin varlığını sürdürmesi ve yatırımcıların riskten kaçış eğilimi tahvil talebini artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,11 seviyesinde bulunuyor.

Dün Fed'e ilişkin gevşeme tahminlerin güç kaybetmesiyle yukarı yönlü harekete geçen dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesine çıktı. Dolar endeksi yeni işlem gününde ise yatay seyrediyor.

Dün sert satışlarla günü yüzde 3,4 azalışla 4 bin 915 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde toparlanma eğilimi göstererek önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 4 bin 965 dolara yükseldi. Gümüşün onsu da dün yüzde 12 düşerek 74,7 dolara inerken, şu sıralarda yüzde 2,27 artışla 76,5 dolarda işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 67,1 dolarda bulunuyor. Kurumsal tarafta yapay zeka ve teknoloji öncülüğündeki satışların etkisiyle dünkü işlemlerde Apple hisseleri yüzde 5, Meta hisseleri 2,8, Palantir hisseleri yüzde 4,8, Nvidia hisseleri yüzde 1,6 değer kaybetti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,57, Nasdaq endeksi yüzde 2,04 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,34 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Avrupa borsaları karışık bir seyir izledi

Avrupa borsaları dün karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yanı sıra Avro Bölgesindeki büyüme verilerine çevrildi.

ABD'deki yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı Avrupa'da hissedilirken, piyasa değeri bakımından bölgenin en değerli şirketi ASML'nin hisseleri de yüzde 2,3 düşüş kaydetti.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın işleyişini geliştireceklerini ve sermaye piyasasını derinleştireceklerini belirtti.

Leyen, bazı konularda oy birliği sağlanamaması durumunda bir grup ülkenin diğerlerinden ayrı biçimde ilerleyeceği güçlendirilmiş işbirliği mekanizmasını devreye sokacaklarını söyledi.

Bunlara ek olarak İngiltere ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde hizmet sektöründeki yatay seyir nedeniyle yüzde 0,1 büyüme kaydetti. Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikalarında önemle takip ettiği avro/dolar paritesi 1,19 seviyelerinde bulunuyor.

Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,67, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,62 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyretti. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,33 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsalarında Güney Kore ayrışıyor mu?

ABD ve Avrupa tarafında görülen satış baskısı yeni günde Asya'ya taşınırken, Güney Kore'nin bölge piyasalarında pozitif ayrışması dikkati çekti.

Analistler, Çin'de piyasaların ay yılı dolayısıyla 9 günlük tatile girecek olmasının da fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu kaydederken, özellikle emtia tarafında pozisyon kapamalardan dolayı oynaklıkların gözlendiğini kaydetti.

Bölgedeki diğer piyasaların zayıflamasına rağmen, Güney Kore'de KOSPI endeksi 5.583 puan ile rekor seviyeye ulaştı. Endeksin rekor kırmasında teknoloji tarafındaki yükselişler dikkati çekerken, SK Hynix hisseleri yüzde 1, Samsung Electronics hisseleri yüzde 2,6 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Borsa rekor seviyeden kapandı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.196,85 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 15.875,00 puandan işlem gördü.

TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün, yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan, "2026 yılında enflasyonun, yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 6 ile yüzde 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için, sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik" dedi.

Dolar/TL, dünü 43,6440'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 43,7370'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi ile piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.250 ve 14.350 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın "Aralık 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının aralık ayında 5 milyar 362 milyon dolar açık vereceğini öngördü.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 23 milyar 753 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi