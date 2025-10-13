'Dikenli İncir' dondurmaya dönüştü: Mersin'in kuraklıkla mücadelesi

Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de her çeşit meyve ve sebze yetiştiriliyor. Bunlardan biri de lezzetiyle bilinen, özellik turizm sezonunda sokaklarda soyularak tek tek satılan dikenli incir, kurak veya sulama imkanı çok olmayan tarlalarda üretilmesiyle dikkat çekiyor. Sadece Mersin'de 25 bin tonun üzerinde üretimi yapılan dikenli incirin katma değerinin artması için ise önemli çalışmalar yapılıyor.