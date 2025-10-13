AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerini ilgilendiren 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda Aralık ayı içerisinde tamamlanacaktır.

2025-2026 Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, Aralık ayı içerisinde tamamlanacaktır. Sınavlar, belirtilen tarihlerde yüz yüze ve oturumlar halinde gerçekleştirilecektir.

İşte detaylı 1. dönem sınav tarihleri ve saatleri:

Oturum Tarih Gün Türkiye Saati 1. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 10.00 2. Oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi 14.00 3. Oturum 21 Aralık 2025 Pazar 10.00

AÖL (Açık Lise) 1. dönem sınav giriş Belgesi nasıl ve nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına katılacak adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerini online olarak alabileceklerdir.

Gerekli Bilgiler:

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası

Şifre

Giriş Adresleri (Okul Türüne Göre):