  • AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerini yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınav takvimini resmî olarak duyurdu. Peki AÖL sınavları ne zaman? 2025-2026 Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerini ilgilendiren 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda Aralık ayı içerisinde tamamlanacaktır.

2025-2026 Açık öğretim lisesi (AÖL) 1. dönem sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, Aralık ayı içerisinde tamamlanacaktır. Sınavlar, belirtilen tarihlerde yüz yüze ve oturumlar halinde gerçekleştirilecektir.

İşte detaylı 1. dönem sınav tarihleri ve saatleri:

OturumTarihGünTürkiye Saati
1. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi10.00
2. Oturum20 Aralık 2025Cumartesi14.00
3. Oturum21 Aralık 2025Pazar10.00

AÖL (Açık Lise) 1. dönem sınav giriş Belgesi nasıl ve nereden alınır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına katılacak adaylar, 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren fotoğraflı sınav giriş belgelerini online olarak alabileceklerdir.

Gerekli Bilgiler:

Öğrenci/T.C. Kimlik Numarası

Şifre

Giriş Adresleri (Okul Türüne Göre):

Okul Türüİnternet Adresi
Açık Öğretim Ortaokuluhttps://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
Açık Öğretim Lisesihttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesihttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Mesleki Açık Öğretim Lisesihttps://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

 

