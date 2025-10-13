JPMorgan Chase (JPM.N) ABD'nin ulusal güvenliği ve ekonomik dayanıklılığı açısından kritik öneme sahip ABD şirketlerine 10 milyar dolara kadar yatırım yapma planını açıkladı. Peki, hangi sektörlere yatırım yapacaklar?

ABD merkezli yatırım şirketi JPMorgan Chase, önümüzdeki on yıl içinde ülkenin kritik sektörlerini güçlendirmek amacıyla 1,5 trilyon dolarlık girişimini Pazartesi günü duyurdu. Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yeni girişim kapsamında JPMorgan Chase, başta ABD’deki seçili şirketlerin büyümesini desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve stratejik üretimi hızlandırmak amacıyla doğrudan sermaye ve girişim sermayesi yatırımlarında 10 milyar dolara kadar kaynak sağlayacaktır.”

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD’nin kritik madenler, ürünler ve üretim alanlarında güvenilmez kaynaklara aşırı bağımlı hale geldiğinin acı bir şekilde ortaya çıktığını ve bunun ulusal güvenlik açısından ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

Dimon açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizin güvenliği, Amerika ekonomisinin gücü ve dayanıklılığına bağlıdır. Amerika’nın daha fazla hıza ve yatırıma ihtiyacı var. Ayrıca önümüzdeki engelleri ortadan kaldırmak zorundayız: Aşırı düzenlemeler, bürokratik gecikmeler, siyasi kutuplaşmalar ve ihtiyaç duyduğumuz becerilerle uyumlu olmayan bir eğitim sistemi.”

ODAKLANACAKLARI 4 TEMEL ALAN

Banka yaptığı açıklamada, savunma ve havacılık, yapay zeka ve kuantum bilişimi de dahil olmak üzere öncü teknolojiler, piller de dahil olmak üzere enerji teknolojisi, tedarik zinciri ve ileri üretim olmak üzere dört alandaki şirketlere 10 milyar dolara kadar yatırım yapacağını belirtti.

Şirket, girişimin odaklanacağı dört temel alanı şu şekilde belirledi:

Tedarik zinciri ve ileri üretim,

Savunma ve havacılık,

Enerji bağımsızlığı ve dayanıklılığı,

Öncü ve stratejik teknolojiler.

Bu dört ana başlık, gemi inşası, nükleer enerji, nanomalzemeler ve kritik savunma bileşenleri gibi toplam 27 alt kategoriye ayrıldı.

Ayrıca JPMorgan, bu kritik sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerini desteklemek amacıyla, önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık finansmanı kolaylaştırmayı ve finanse etmeyi planladığını da açıkladı.