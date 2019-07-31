4 bin kişiye sertifika verdi
İntema Yaşam, yaklaşık 1,5 yıllık bir AR-GE süreci sonrasında 2017 yılında açıldı.
Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu bünyesinde yer alan ve Türkiye’de bir ilk olan İntema Yaşam’da mutfak satışının yanı sıra farklı konseptlerde ve menülerle restoran ve kafeler, organik market, kirala & pişir mutfaklar ve her ay düzenlenen dünya mutfağından yerel lezzetlere yer veren mutfak atölyeleriyle İntema Yaşam Akademi yer alıyor.
Mutfak sanatına ilgisi olanlar, keyifle yediği yemeklerin nasıl pişirildiğini, dünya mutfaklarının lezzet sırlarını öğrenmek için İntema Yaşam Akademi’nin usta şeflerinin gerçekleştirdiği mutfak atölyelerine de katılabiliyor.
Şu anda Kanyon Alışveriş Merkezi’nde hizmet verdiklerini söyleyen İntema Yaşam İş Birimi Direktörü Sibel Batur Üğdül, “İntema satış noktalarımıza mekanların elverdiği ölçüde yeni yaklaşımımızı taşımayı hedefliyoruz” diyor.
2017 yılında açılan İntema Yaşam Akademi’de ayda 25 yemek atölyesi düzenleniyor. Üğdül, “Bugüne kadar yaklaşık 4 bin kişi atölyelere katılarak sertifika aldı” diye konuşuyor.
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