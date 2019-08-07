Atasun Optik dünya devine satıldı mı?
Türkiye gözlük pazarı, her geçen yıl büyüyor. Sektördeki bu büyümede göz hastalıklarına ilişkin oluşan farkındalık ve sayıları hızla artan göz hastaneleri etkili oluyor.
Gözlük sektörünün büyüklüğünün 2 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörün önemli oyuncularından biri de 50 ilde 240 noktası ve 2 milyonu aşan müşterisiyle Atasun Optik.
Ancak kulağımıza gelen bilgilere göre, Hollanda merkezli GrandVision grubunun sahibi olduğu Atasun Optik, el değiştirmek üzere.
Dünya optik cam pazarının lideri olan Fransız Essilor ile İtalyan Luxottica’nın ortak şirketi Esillor Luxottica, Atasun Optik’i satın almak için masaya oturmuş durumda.
Yıllık cirosu 15 milyar Euro olan dünya devi marka ile Atasun arasındaki pazarlıkların son aşamaya geldiği ve Atasun Optik’in yüzde 75 hissesinin devri için el sıkışıldığı ifade ediliyor.
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