Dijital kanalda büyüyecek
İpekyol, Twist ve Machka markalarını bünyesinde bulunduran Ayaydın-Miroglio Grubu, 200’ün üzerinde mağazasıyla Türkiye’nin önemli perakende zincirleri arasında yer alıyor.
Şirket, fiziksel mağazacılıkta büyürken e-ticaretteki fırsatları da ilk gören markalar arasında. İpekyol ve Twist markaları için 2012 yılında, Machka markası için ise 2013 yılında e-ticaret siteleri açıldı.
2017 yılında ise mobil uygulama hayata geçti. Bugün dijital kanalların toplam ciro içindeki payı yüzde 10 seviyesine ulaşmış durumda. İpekyol, Twist, Machka Genel Müdürü Uğur Ayaydın, “Önümüzdeki dönemde yatırımlarımıza yoğunluk vererek bu oranı arttıracağız” diyor.
Şirkette son iki yılda dijital kanalların büyüme hızı ikiye katlandı ve toplam perakende ciro içerisindeki payı 3 puan arttı. 2020 yılı sonuna kadar yıllık yüzde 40 oranında büyümeyle bu oranın yüzde 12 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.
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