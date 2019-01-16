Dört şehirde daha yaygınlaşacak
Getir, dondurmadan yumurtaya, sudan şarj aletine, bebek bezinden kedi mamasına, deterjandan sandviçe, sütten çikolataya binin üzerinde farklı ürünü dakikalar içinde kullanıcıya ulaştıran bir girişim.
Bir mobil uygulama olan Getir’de ürünler, ortalama 10 dakikada kullanıcının olduğu noktaya geliyor. Yaklaşık bin ürünü barındıran Getir’de ürünler İstanbul’da 74 noktadan dağıtılıyor.
Franchise sistemiyle genişleyen dağıtım noktalarının sayısının üç ay içinde 110’a ulaşması hedefleniyor. Bugün sadece İstanbul’da hizmet veren Getir, 2019 yılında dört şehirde daha faaliyet göstermeye başlayacak.
Getir’in kurucusu Nazım Salur, 2019’da İzmir, Antalya, Bursa ve Ankara’da da yapılanmalarını tamamlayarak sipariş almay
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