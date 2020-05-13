Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri hazır giyim perakendesi oldu. Pek çok şirket Türkiye genelindeki tüm mağazalarını, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile aldığı karar doğrultusunda, 18 Mart itibariyle geçici olarak kapattı.

Şirketler bu süreçte e-ticarete odaklanmaya başladı. Bunlardan biri de erkek giyim markası Giovane Gentile oldu. 36 yıl önce İstanbul Beşiktaş’ta küçük bir dükkanda temelleri atılan markanın bugün yurtiçinde 33 mağazası, yurtdışında ise 30 ülkede 130 satış noktası bulunuyor.

İç pazarda giovanegentile. com üzerinden satışlara devam etiklerini söyleyen Giovane Gentile Genel Müdürü Zaur Samedov, “Şu an internet satışlarımız ciro içinde yüzde 3’lük paya sahip. Yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 10’a çıkarmayı planlıyoruz” diyor.

Perakende sektöründe yüzde 10-15 civarında daralma öngören Samedov, e-ticaret kanalına yatırımlara devam edeceklerini belirtiyor.

Yurtdışındaki mağazalarının hepsi franchise olan şirketin Ukrayna, Kazakistan ve Moskova mağazaları kapanmış durumda.

Yurtdışında yeni mağaza açma çalışmalarının sürdüğünü belirten Samedov, “Bu ülkelerde şu an sokağa çıkma yasağı yok. Dolayısıyla mağazaların açılışını ertelemedik, kontrollü olarak çalışmalar devam ediyor” diyor. Şirket, gelecek beş yılda yurtdışında 65 yeni mağaza açmayı hedefliyor.