Elektrikli araç sayısı 10 yılda 2,5 milyona çıkacak
Geçen hafta ilk yerli elektrikli otomobilin görücüye çıkması, Türkiye’deki elektrikli araç pazarını da yeniden gündeme getirdi.
Şu anda Türkiye’de yaklaşık bin 500 elektrikli araç ve binin üzerinde şarj istasyonu var. 2030’a kadar ülkemizdeki elektrikli araç sayısının 2,5 milyona, şarj istasyonu sayısının ise 1 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Türkiye’nin elektrik talebinin yüzde 5 büyümesinin beklendiği bu dönemde, öngörülen yatırımların gerçekleştirilmesi durumunda elektrik dağıtım şebekesinin sorunsuz bir şekilde elektrikli araçları kaldırabilecek kapasiteye ulaşacağı öngörülüyor.
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi bu konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye Ulaştırma Sektörünün Dönüşümü: Elektrikli Araçların Türkiye Dağıtım Şebekesine Etkileri Raporu’nu yayınladı.
Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, mevcut ve öngörülen rakamlara göre Türkiye’deki elektrikli araç sektörünün küresel trendlerle uyumlu olduğunu söylüyor.
Elektrikli araç piyasasının öncelikli olarak İstanbul-Ankara otoyolu bölgesinde büyüyeceğini belirten Shura Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Değer Saygın ise “Türkiye’de şarj istasyonu kullanımı genellikle halka açık alanlarda yaygınlaşacak ve bu yönüyle piyasa Çin’e benzeyecek” diyor.
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