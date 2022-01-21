Mezopotamya, Doğu Akdeniz ve Anadolu’da bilinen en az 13 farklı medeniyetin kalıntılarını taşıyan, İpek Yolu’nun üzerindeki önemli bir nokta olan Hatay, 1 Nisan 2022’de Expo için kapılarını uluslararası misafirlerine açacak.

‘Medeniyetler Bahçesi’ temasıyla 320 dönümlük bir alanda düzenlenecek olan Uluslararası Expo 2021 Hatay, 2 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyor.

Expo 2021 Hatay’da 600’ün üzerinde etkinlik de planlanıyor. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, uzun vadeli bir kalkınma stratejisi planladıklarını; şehrin ekonomisi, turizmi, tarımı ve destinasyon markası olarak gelişimi için Expo’yu nisan ayında planladıklarını söylüyor.

Savaş bu projeyle Hatay’ın ticaretin kalbinin atacağı bir merkez olacağına inandıklarını belirtiyor.