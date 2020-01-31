Hindistan pazarına odaklanacak
Yerli teknoloji şirketi Asis Elektronik, akıllı şehir faaliyetlerini ‘ASİS CT-City Technologies’ markası altında gerçekleştirme kararı aldı.
Şirket, dünyanın 13 ülkesinde projelere imza atıyor. Bunlar arasında Hindistan’da Kochi Metro Rail projesi, Sofya’da tren, otobüs ve metro olmak üzere üç farklı grupta araç sistem entegrasyonu gibi projeleri saymak mümkün.
Son iki yıldır cirolarının yüzde 20’sini ihracatın oluşturduğunu ifade eden Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan, bu yıl ise ihracat payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedeflediklerini söylüyor.
Gündoğan, özellikle Hindistan’a odaklanacaklarını ve Mumbai metrosunun teknoloji kısmını üstlendiklerini belirtiyor.
Kuzey Afrika’dan başlayıp Arap Yarımadası ve Hindistan’ı kapsayan, ardından Çin’e kadar olan bölgenin hedef pazarları olduğunu da ifade ediyor.
Gündoğan, “Hindistan’da, Mumbai, Koçi, Amritsar ve İndore olmak üzere dört şehirde bizim cihazlarımız ve yazılımlarımız kullanılıyor” diyor.
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