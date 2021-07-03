Sürdürülebilirlik, son dönemde şirketlerin ajandasında ilk sıraya oturmuş durumda. Artık sadece ürün veya finansal başarı yeterli olmuyor. Tüketiciler, şirketlerin çevreye duyarlı olmasını bekliyor.

Bu doğrultuda her sektörden şirketler çevreyi korumaya yönelik adımlar atıyor. Bunlardan biri de KFC oldu. Hızlı yemek sektörünün önemli markalarından KFC Türkiye, nisan ayında FSC sertifikalı kâğıt paketleme ürünlerine geçiş sürecini başlattı.

Kağıt üretimi için FSC sertifikası, kağıtların bağımsız şekilde sürdürülebilir ve çevre dostu olarak değerlendirildiğini ve belirlendiğini gösteren iyi bir gösterge olarak kabul edil ediliyor.

Şirket, çevreye ve geleceğe artı değer sağlayan FSC sertifikalı kağıtlara geçiş sürecini 2021 yaz sonunda tamamlayacak.

KFC Türkiye CEO Feliks Boynuinceoğlu, “Rakamsal açıdan bakarsak geçişi tamamladığımızda, yıllık ortalama 800 ton kâğıdı, sanayi için yetiştirilmiş, doğru ağaçlardan üretilmiş FSC sertifikalı ürünlerden elde etmiş olacağız” diyor.