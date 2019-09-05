Lüks mağazalara mobilya üretiyor
2007 yılında kurulan Mimar Holding, Alparslan Özarpat, Orçun Özkan, Alptekin Yıldız ve Mete Buyurgan’ın ortaklığında altı farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor.
Holding, bugün 50 milyon dolarlık yıllık iş hacmine sahip ve bünyesinde 400 çalışanı bulunuyor.
Şirketin iş kollarından biri olan arcoglobal, dünyanın önde gelen lüks perakende markalarının mağaza mobilyalarını üretiyor ve inşaat uygulamalarını A’dan Z’ye yönetiyor. arcoglobal, Louis Vuitton’dan Ralph Lauren’e, Michael Kors’tan Fendi’ye kadar pek çok dünya devi markaya hizmet veriyor.
Şirketin 70 ayrı markanın 181 farklı mağazasında donanımı bulunuyor. Mimar Holding kurucu ortağı Alpaslan Özarpat, iş hacimlerinin
yüzde 90’ının yurtdışından geldiğini söylüyor.
Özarpat, şirketin hedefleriyle ilgili olarak ise şu bilgileri veriyor: “2018 yılını 54 proje, 18 bin 900 metrekare alan ve 14,4 milyon Euro ciroyla kapattık. 2019 yılını ise 76 proje, 22 bin 800 metrekare alan ve 17,5 milyon Euro ciroyla bitirmeyi hedefliyoruz.
2020 yılında da 112 proje, 26 bin 680 metrekare alan ve 23 milyon Euro ciro hedefimizi yakalamak için çalışıyoruz.”
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