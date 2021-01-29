Pandemi sürecinde evde daha çok vakit geçiren tüketiciler ev ürünlerine daha çok bütçe ayırmaya başladı. Cotton Box da bu süreci avantaja çeviren markalardan biri oldu.

Yüzde 35 civarında büyüyen şirket, 135 milyon TL ciroya ulaştı. Şirketin cirosunun içinde ihracatın payı yüzde 35’ten yüzde 50’ye çıktı. Marka, ihracat pazarlarında büyüme stratejisini ise marka yatırımları doğrultusunda mağaza, e-ticaret ve bayi yapılanması olarak belirledi.

Mağazalaşma yatırımlarına da önem veren ve yurtdışında İran, Kazakistan, Tunus, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzeri 25 konsept mağazası bulunan Cotton Box, beş yıl içinde yurtdışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Yıllık 1 milyon adet ürünümüz Cotton Box etiketiyle paketleniyor ve dünyanın dört bir yanında tüketici ile buluşuyor. Kısa vadede hedef ülkelerimiz arasında Batı ve Orta Avrupa, Almanya, Hollanda, Kuzey Avrupa, Danimarka, Finlandiya, İsveç, Orta Asya, İskandinav Ülkeleri yer alıyor. Hayalimiz, bir gün Avusturalya’da bir Aborjin bebeği Cotton Box‘ın nevresim takımında uyuyacak, Alaska’da bir yerli Cotton Box’ın bornozunu banyosuna asacak. Mauritius Adası’na bayilik vererek gerçekleştirdiğimiz ihracatla bu hayalimize ne kadar yakınlaştığımızı çok net görebiliyoruz” diye konuşuyor.