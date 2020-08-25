İstanbul Coffee Festival (İCF) bu yıl Tepe Grubu’nun desteğiyle pandemi sürecinde açık havada gerçekleştirilecek ilk festival olmaya hazırlanıyor. İCF, 17-20 Eylül tarihleri arasında Tepe Nautilus sponsorluğunda Tepe Nautilus yanında gerçekleşecek.

Festival, 3 bin metrekareye yakın büyümüş bir alan ile toplamda 10 bin metrekareye yaklaşan bir alana yayılmış olacak.

Bu festivali daha az katılımcı ile yeni normal önlemlerine uygun şekilde yapacaklarını söyleyen DSM Group Kurucusu Alper Sesli, “Bu yıl birçok yeni marka başvurusu var.

Buna karşın geçmiş yıllarda festivallerde olan bazı markalar da katılamıyorlar. Genel hedefimiz 150 markanın altına düşmemek olacaktır” diyor.

Ankara ve İstanbul’da düzenlenen festivallerin her birinin dönemsel olarak yarattığı ekonomi, geçmiş yıllarda dört gün içinde 5-6,5 milyon dolar civarındayken son dönemde gerek dövizde oluşan ciddi sıçramalar, gerek korona ekonomisinin getirdikleri hesaba katılınca yüzde 40 oranında küçülme bekleniyor.

Şirket, bilet sayısında yüzde 55 revizyona giderek, seans başı kapasiteyi 3 bin kişiye çekiyor. Ayrıca metrekare alan da yüzde 20’den fazla büyüyor. Sesli, geçmiş yıllara göre yüzde 25 oranında bilet kaybı öngördüklerini söylüyor.