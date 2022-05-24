Son dönemde hızla yükselen enflasyon, sigorta sektöründeki fiyatlamaları da olumsuz etkiliyor.

Bir grup gazeteci ile bir araya gelen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sektörde yapılan zamları kendilerinin de istemediğini ama mecbur kaldıklarını söylüyor.

Sağlık sigortalarında muayene ücretleri, ilaç fiyatları ve tıbbi malzeme fiyatları gibi pek çok kalemdeki artış nedeniyle maliyetlerin yükseldiğini ifade eden Benli, trafik sigortalarında ise 2021 yılında maliyetlerde öngörülemeyen bir artış yaşandığını ve 2022’de de seyrin bu yönde devam etmesinin beklendiğini ifade ediyor.

403 milyar TL’lik fon kapasitesine sahip sigorta sektörünün ekonominin itici güçlerinden biri olduğuna değinen Benli, buna karşın penetrasyon oranının dünya genelinde yüzde 7,4 iken, Türkiye’de yüzde 2,2 civarında olduğuna dikkat çekiyor.

Benli, “2024’e kadar brüt prim üretimini 299 milyar TL’ye ulaştırmayı; penetrasyon oranını yüzde 3,5’e çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.