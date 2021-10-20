2020 yılında yaklaşık 3 milyar 200 milyon dolar civarında ihracat yapan ev tekstili sektörü ertelenen fuar nedeniyle karıştı.

Tekstil sanayicileri, CNR Holding tarafından 3 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan 26’ncı Uluslararası İstanbul Ev Tekstili Fuarı’nın ertelenmesine tepki gösterdi.

Fuarın tek taraflı olarak ertelendiğini açıklayan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) anlaşmalı oldukları CNR Holding’e dava açacaklarını belirti.

CNR Holding ise erteleme kararını alınmasında özellikle çoğu Avrupalı olan yabancı alıcıların pandemiden dolayı

gelemeyeceklerini bildirmelerinin ve bu sebepten ötürü katılımcı firmaların erteleme taleplerinin etkili olduğunu açıkladı.

Sektör temsilcileri de ertelemeden dolayı rahatsız. “Fuara çok kısa bir süre kala iptal kararı her yönüyle skandal bir karardır” diyen Cotton Box Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, sektörün ciddi bir zarara uğradığına dikkat çekti.

Turgut, “Bundan sonra yapılması gereken ise her türlü kârlılık hesabını bir yana bırakarak itibarı kurtaracak şekilde mayıs fuarına çok emek vererek hazırlanmak” diye konuştu.

Sektör şimdi TETSİAD’ın 17-21 Mayıs 2022’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceği fuarla zararını telafi etmeyi planlıyor.