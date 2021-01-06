Türk mücevher sektörü iç piyasa, turizm ve ihracat olmak üzere üç sac ayağından oluşan yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe sahip.

Sektörde 6 bin üretici şirket, 35 bini aşkın mağaza bulunuyor. Türkiye geçen yıl 154 ülkeye 4,1 milyar dolarlık mücevher ihraç etti.

TİM verilerine göre, sektör bu yılın ocak – kasım ayları toplamında 3 milyar 459 milyon 814 bin 878 dolarlık ihracata imza attı. Sektörün potansiyeli dünya çapında 18 laboratuvar ve 14 okulu ile faaliyet gösteren Uluslararası Gemoloji Enstitüsü’nün de (IGI) dikkatini çekti.

Dünya mücevher pazarında 1975 yılından bu yana mücevher, değerli taş ve elmas üzerine sertifikasyon ve eğitim faaliyetleri gerçekleştiren IGI, Türkiye’ye laboratuvar yatırımı yapmaya hazırlanıyor. IGI Dubai Genel Müdürü Shaunak Shastree, Türk mücevher sektörünün küresel konumunu önemsediklerini belirterek böyle bir yatırım hamlesi başlattıklarını belirtiyor.

IGI, bir yıl içinde yaklaşık 1,5 milyon dolar yatırımla en az 50 kişinin görev yapacağı bir laboratuvar kurmayı planlıyor. Uluslararası Gemoloji Enstitüsü, 18 laboratuvar ile her gün 10 binden fazla değerli taşa ve 5 binden fazla elmasa sertifika veriyor.

Türk mücevher pazarını ihracat ve iç piyasa faaliyetleriyle küresel ölçekte çok büyük bir pazar olduğunu dile getiren IGI Türkiye İş Geliştirme Müdürü Sadiye Baraş, “Türk insan mücevheri ve elması hem yatırım aracı olarak görüyor hem de üzerinde taşımayı seviyor.

Dolayısıyla IGI olarak pazardaki emtianın değerini artırmak, böylelikle de Türk mücevherine küresel bir kimlik kazandırmak amacıyla sertifikasyon faaliyetlerine başlıyoruz” diyor.