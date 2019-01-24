UP Group satın aldı, dünyaya açıldı
Altuğ Beşer ve Erdem Gelal tarafından 2015 yılında kurulan yazılım şirketi Proceed Labs’ın yüzde 100’ünü, 14 milyon TL yatırımla Fransız Up Group satın aldı.
KOBİ’lerin satış süreçlerine ilişkin tedariki yöneten Ofispaneli ve Proceed ürünlerini geliştiren şirket, küçük şirket sahiplerinin ihtiyacı olacak tüm hizmetlere tek bir yerden ulaşabileceği bir pazaryeri yarattı.
Bu satın alma süreci sonrası markalarını dünyaya açan şirketin ürünleri şu anda Romanya’da kullanılıyor.
Proceed, nisan ayında ise Fransa’ya açılacak. Ardından da Meksika hedefleniyor.
Altuğ Beşer, planlarını şöyle anlatıyor: “Türkiye’de ve Romanya’da başardıklarımızı görünce, Up ile beraber şirket için koyduğumuz hedef, toplam 20 ülkede ve dört kıtada Proceed olarak 100 bin KOBİ’ye ulaşabilmek.
Bu hedefi 4-5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirmek istiyoruz.”
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