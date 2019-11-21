Yurtdışında 20 yeni mağaza açacak
Mavi, yeni global marka stratejisi All Blue’yu İstanbul ile birlikte New York, Berlin ve Vancouver’da tanıttı.
All Blue stratejisini ‘kaliteyle sürdürülebilir büyüme’ üzerine kuran şirketin genel müdürü Cüneyt Yavuz ile konuştuk.
Yavuz, 2019 hedefleri doğrultusunda sağlam bilanço yapısıyla yüzde 25’e yakın büyümeye devam edeceklerini söylüyor.
Bu büyümenin yüzde 20’si mevcut mağazalardan, yüzde 5’i ise yeni açılacak mağazalardan gelecek.
Cüneyt Yavuz, tüm operasyonlarında verimliliği ön plana aldıklarını ifade ediyor.
Mavi, bugün, ABD, Kanada, Avrupa ülkeleri ve Rusya başta olmak üzere 35 ülkedeki 433 mağazada ve 5 bin 500’ün üzerinde satış noktasında müşterileriyle buluşuyor. Satışların yüzde 8’i mavi.com üzerinden yani dijitalden yapılıyor.
Dijital tarafta büyümenin devam edeceğini aktaran Yavuz, “Yurtdışındaki büyümemiz de sürecek. 2020’de Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ağırlıklı hedeflerimiz var. Bu bölgede 20 mağaza açmak istiyoruz” diyor.
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