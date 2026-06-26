Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayat hikâyesi ve unutulmaz filmleri

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, güçlü oyunculuğu, unutulmaz filmleri ve Yeşilçam'a damga vuran karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yaklaşık 60 yıllık sanat yaşamında yüzlerce yapımda rol alan İnanır, sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal duruşu ve aldığı ödüllerle de Türk sinemasının simge isimlerinden biri oldu.
1 Ordu'da başlayan hayatı Yeşilçam'a uzandı
Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Trabzon'un Sürmene ilçesi kökenli olan İnanır, ailesinin en küçük çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini Fatsa'da tamamlayan sanatçı, daha sonra İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördü. Üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı.
2 Sinemaya yarışmayla adım attı
Kadir İnanır'ın sanat yolculuğu 1968 yılında katıldığı yarışmalarla başladı. Aynı yıl Ses dergisinin düzenlediği Sinema Artisti Yarışması'na katılan İnanır, Saklambaç gazetesinin düzenlediği Fotoroman Artisti Yarışması'nda birinci oldu. Bir süre fotoromanlarda yer aldıktan sonra sinema kariyerine adım attı.
3 İlk sinema filmi
İlk sinema deneyimini 1968 yapımı "Yedi Adım Sonra" filmiyle başlayan sanatçı, asıl çıkışını ise Atıf Yılmaz yönetmenliğindeki "Kara Gözlüm" filmiyle yaptı. Türkan Şoray ile başrolü paylaşan İnanır, bu filmle Yeşilçam'ın en önemli oyuncuları arasına girdi.
4 Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine adını yazdırdı
Kadir İnanır, kariyeri boyunca Türk sinemasının klasikleri arasında gösterilen birçok yapımda rol aldı. Öne çıkan filmleri arasında; Utanç, Selvi Boylum Al Yazmalım, Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikâyesi, Amansız Yol, Yılanların Öcü, Sen Türkülerini Söyle, Katırcılar, 72. Koğuş, Tatar Ramazan, Tatar Ramazan Sürgünde yer aldı. Toplam 182 sinema filmi ve 12 televizyon dizisinde rol alan İnanır, canlandırdığı onurlu, güçlü ve fedakâr karakterlerle Türk sinema tarihine damga vurdu.
5 Televizyonculuk ve toplumsal çalışmalarda da yer aldı
Kadir İnanır, 1998 yılında Flash TV'de ana haber bültenini sundu. 2013 yılında ise Türkiye'de yürütülen Çözüm Süreci kapsamında oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti üyeleri arasında yer aldı. Heyet, toplumun farklı kesimleriyle görüşerek çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerileri toplamak amacıyla çalışmalar yürüttü. Özel yaşamında uzun yıllar oyuncu Jülide Kural ile birlikte olan İnanır, oyuncu Levent İnanır'ın dayısı, müzisyen Soner Arıca ve eski milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın da akrabasıydı.
6 Kariyeri boyunca birçok prestijli ödül kazandı
Kadir İnanır, oyunculuğuyla çok sayıda festivalde ödüle layık görüldü. Öne çıkan ödülleri arasında;
1973 Altın Koza Film Festivali – Utanç ile En İyi Erkek Oyuncu
1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali – Yılanların Öcü ile En İyi Erkek Oyuncu
1990 Ankara Film Festivali – Medcezir Manzaraları ile En İyi Erkek Oyuncu
2000 Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü
2007 Sinema Yazarları Derneği Onur Ödülü
2011 Adana Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü
2016 Almanya Film Festivali Onur Ödülü
2023 Altın Koza Film Festivali "Cumhuriyetin 100. Yılında Sinemamızın Yüzü" Ödülü bulunuyor.
7 26 Haziran 2026'da hayatını kaybetti
Sağlık sorunları nedeniyle çeşitli dönemlerde tedavi gören Kadir İnanır, 2026 yılında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçı, 26 Haziran 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Geride yüzlerce yapım, sayısız ödül ve Türk sinemasında iz bırakan unutulmaz karakterler bırakan Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en önemli oyuncularından biri olarak anılmaya devam edecek.