Kadir İnanır kimdir? Yeşilçam'ın efsane isminin hayat hikâyesi ve unutulmaz filmleri

Türk sinemasının usta oyuncularından Kadir İnanır, güçlü oyunculuğu, unutulmaz filmleri ve Yeşilçam'a damga vuran karakterleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Yaklaşık 60 yıllık sanat yaşamında yüzlerce yapımda rol alan İnanır, sadece oyunculuğuyla değil, toplumsal duruşu ve aldığı ödüllerle de Türk sinemasının simge isimlerinden biri oldu.