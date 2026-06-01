Zamana yolculuk: Gizemli sokaklar ilk kez gün ışığına çıktı

Doğu kapısının antik dönemde kentin iki ana kapısından biri olduğunu belirten Alanyalı, "Doğu kapısına uzanan caddeyi açtık. Kentin tarihine ve tarihsel evrelerine ait önemli bilgiler edindik. Erken imparatorluk döneminde inşa edilmiş bir caddenin kullanımını evreleriyle tespit ettik. Ayrıca bu caddenin güneyine açılan sokakta da daha önce hiç kazı yapılmamıştı. Sokağı açarken bölgenin tarihsel süreçlerini tespit etme ve yorumlama fırsatı yakaladık." dedi.