Yönetimi profesyonellere devreden Dedeman, 2025’te 100 otele ulaşmayı hedefliyor

Dedeman Hotels & Resorts International, ülkemizdeki 58 yıllık geçmişi ile Türk turizmine önemli katkılar sunuyor. Ülkemizde genellikle aile şirketleri kurumsallaşamamaktan dolayı üçüncü kuşakta dağılırken Dedeman bu geleneği bozarak dimdik ayakta durmayı başardı. Şirket bu yıl başlayan atılım ve değişim süreçlerini geçtiğimiz günlerde düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Dedeman İstanbul’da yapılan basın toplantısında açılış konuşmasını yapan Dedeman Holding ortaklarından Banu Dedeman, yeni dönem stratejisinin en önemli parçalarından olan yönetim değişikliğinin gerçekleştiğini ve sektörün tecrübeli isimlerinden Ergün Demiray’ın Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu açıkladı. Banu Dedeman kendisinin ve kardeşi Rıfat Dedeman’ın artık yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacağını belirterek, “Dedeman markası Ergün Demiray yönetiminde hizmete devam edecek. Oğlum Murat Özmestçi ise yönetim kurulu başkan vekili olarak görev yapacak. Bu iki ismin büyük başarılara imza atacaklarından eminim” dedi.

Banu Dedeman’dan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralan Ergün Demiray, Dedeman markasının Türkiye’nin en önemli markaları arasında olduğunu, bu yıl başlattıkları projeler ile büyüme ve değişim konusunda örnek gösterilecek bir sonuca ulaşacaklarını söyledi. Demiray “Bugün toplam 9 ana marka, 29 hizmete açık ve imzalanmış 24 proje ile toplam 53 otel, yaklaşık 1700 çalışanımız ile hizmet veriyoruz. 2025 yılı sonuna kadar hizmete açık ve imza aşaması tamamlanmış otel sayısını 100’e, hizmet verdiğimiz ülke sayısını ise 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl sonu hedefimiz ise markamıza katılan yeni otellerimizle birlikte 2.5 milyon misafir ağırlamak” dedi.

HERKESİN DEDEMAN’I OLMAYI HEDEFLİYOR

Farklı kategorilerde, farklı ihtiyaçları karşılayan ama hepsinde misafirlerin son derece olumlu bir deneyim yaşayacakları 9 markalarının olduğunu belirten Ergün Demiray, herkesin Dedeman’ı olmayı hedeflediklerini vurguluyor.

Demiray, “Dedeman markası yatırımcıların gönül rahatlığı ile projelerini teslim edeceği, çalışanların huzurlu ve keyifle görev yaptığı, misafirlerin ise rahatlık, konfor kavramları içinde son derece olumlu deneyimler yaşayacağı bir yapı sözü veriyor. Bugün Türkiye’nin en büyük yerli otel markası olarak Türk Hava Yolları’nın uçtuğu her yerde olmak istiyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcı tekliflerine uyum gösterme vizyonumuzla ilerliyoruz” diyor.

2024’E 2 OTEL AÇILIŞI, 6 YENİ PROJE İMZASI İLE BAŞLADI

Büyüme stratejisi kapsamında 2024 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Ergün Demiray, şu bilgileri verdi: “Yılın başında Almaty ve Karabük otellerini hizmete açtık. Ocak ayında Sapanca otelimiz, Şubat ayının başında Çanakkale ve Istranca (Kırklareli) otellerimizin imzalarını attık. 15 Şubat’ta ise ‘tek günde 3 imza birden’ dedik; Bakü, Batman ve Kemer franchise sözleşmelerini imzaladık. Park Dedeman Bakü, yurt dışındaki dördüncü otelimiz olması sebebiyle ayrı bir önem taşıyor. Batman'daki The Mesopotomia Managed by Dedeman da 'Managed by Dedeman' markamızın üçüncü oteli olacak. Dedeman Kemer Resort ile Antalya’da bayrağımızı yeniden dalgalandıracağız.”

KAMPANYALAR HAZIRLANDI…

Herkese hitap eden bir marka olarak önemli ayrıcalıklar sağlayan kampanyalar hazırlandığını söyleyen Demiray, “Dedeman Loyal Club’ı bir sadakat programının ötesine taşıyoruz. Hedefimiz, misafirlerimizin üyesi olmaktan gurur duyduğu, sürekli yenilenen ve benzersiz fırsatlar sunan bir ekosistem yaratmak. Konaklamalarda, 1 Mart 2024 itibariyle Loyal Club üyesi olan Kamu Personeli ve Gazetecilere %25, 0-12 yaş ücretsiz, 12-20 yaş grubuna %30, 20-30 yaş grubuna ise %20 indirim uygulayacağız” dedi.

“DEDEMAN AKADEMİ TURİZM SEKTÖRÜNE DEĞER KATACAK”

Yeni dönem projeleri arasında olan Dedeman Akademi’nin ise binlerce ekip üyesinin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacağını belirten Demiray, “Marka değerlerine bağlı, yetenekli ve istekli çalışanlar için hayata geçirilen Dedeman Akademi projesi sektörün nitelikli eleman ihtiyacına doğrudan çözüm sunacak. Sektöre ilgi duyan gençlere özel eğitim ve kariyer fırsatları sunacağız. Aynı zamanda, network, staj ve iş imkanları ile genç yeteneklere yeni kapılar açacağız. Dedeman Akademi turizm sektörüne değer katacak" diye konuştu.

“DEDEMAN MARKASINI GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Dedeman ailesinin 4. kuşak temsilcisi olarak yönetim kadrosunda yerini alan Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Özmestçi, şunları söyledi: “Dedeman markasının yönetiminde olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Kurucumuz büyük dedem merhum Mehmet Kemal Dedeman’ın bizlere aktardığı ilke ve prensiplerini, dedem merhum Murat Dedeman’ın vizyonunu 4. kuşak olarak devam ettirmek, en büyük sorumluluklarımdan biri. Daha çok insanı, farklı beklentileri ve hayalleri kapsamak, özellikle gençlerin ve çocukların Dedeman’ı olmak istiyoruz. Farklı marka ve konseptlerimizle sunduğumuz deneyimleri aktarabilmek hedefimiz. Bu noktada çocuklar ve gençlerle olan iletişimimizi artırmayı arzu ediyoruz. Bizi bundan sonra onlar büyütecek, yarınlara onlar taşıyacak. Aile büyüklerimin bugünlere getirdiği, ülkemiz için önemli bir değer olan Dedeman markasını daha ileriye taşımak için çalışacağız.”