'Zamansız' ve 'heykelsi' mücevher tasarlıyor

Canan Yolaç Stamboul, çok yönlü bir iş insanı. Öyle ki stil danışmanı, styling, renk uzmanı, antika ve sanat danışmanlığı da yapıyor.

Orijinal ve dikkat çeken takılara olan ilgisi nedeniyle 5 yıl kadar önce bu alana da giriş yapmış.

Yolculuğunu, “Yıllarca pek çok takıya sahip oldum. Zaman içinde takı zevkim değişti ve gelişti. Kendi zevkime uygun takılar tasarlamaya ve takmaya başladım. Bu takılarım çevremden ve sevdiklerimden büyük ilgi gördü. Hatta beğeniler çok olunca hayat beni bu alana yönlendirdi. Mücevher tasarlamaya başladım” diye anlatan Stamboul, hayatında edindiği deneyimleri ve farklı medeniyetlere yaptığı mistik dünya seyahatlerini tasarımlarına aktardığını belirtiyor.

İKONONİK PARÇALAR

“Moda değişir kalıcı olan stildir” diyen Stamboul, adeta bir hikaye anlatıcısı… Çünkü tasarladığı mücevherlerin her birinin bir öyküsü var. Mitolojik ve ikonik parçalardan oluşan tasarımları tamamen el işçiliğinin ürünü. Malzeme olarak bronz kullanıyor. Medeniyetler boyunca takılarda kullanılan bronzu o da tasarımlarında tercih ediyor. Koleksiyonlarında mitolojik hikayelerde dinlediğimiz ejderhalardan yılanlara, uğruna inanılan fillerden Anka kuşlarına kadar pek çok farklı ikonik parçaya rastlamak mümkün. Ancak bunlar bildiğimiz formlarda değil, birbiriyle mix edilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin; bir Anka kuşu, bir yılan ile biraraya gelerek gücüne güç katan bir tasarımda buluşuyor.

PORSELEN KOLEKSİYONU

‘Zamansız’ ve ‘heykelsi’ mücevherler tasarlayan Stamboul, “Hepimiz değerliyiz. İnsanlar tarafından fark edilmeyi ve özgün olmayı seviyoruz. Tasarımlarımın her birinin ayrı anlamlar taşıyan ikonik sembollerden oluşmasının en önemli sebeplerinden biri de bu” diyor.

Sanatçı, şu günlerde yeni bir koleksiyon üzerinde çalışıyor. Bu kez takılarının yanında porselen de tasarlıyor. İkonlarını, büyük bir özenle hazırladığı porselen koleksiyonuna taşıyor. Artık, fillerden yılanlara kadar pek çok ikon yine el işçiliğiyle porselen eşyalarda hayat bulacak.

LONDRA’DA DA SATIŞTA

Stamboul’un bugün Beşiktaş’taki bir sarayı andıran görkemli showroom’unun yanı sıra Galataport ve Emaar Square AVM’de de satış noktaları var. Öte yandan Londra’da da meraklılarıyla buluşuyor. Markasını, taşıdığı ruh itibariyle ‘royal bir marka’ olarak yorumlayan Stamboul, “Tasarımlarım rafine zevklere hitap eden çizgiler taşıyor. Her anı kraliyet mensubu gibi asil bir ruh ile yaşayan kişilerin estetik anlayışına göz kırpıyor. Koleksiyonumuz her bir parçası gizemli bir anahtar gibi. Her biri ince el işçiliği ile gizemli bir şehrin, İstanbul’un geleneksel dokusunda üretildi” diye ekliyor.