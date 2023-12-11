“2 trilyon TL ciro barajını yakaladılar”

Değerli okurlar,

Bu sayımızda Anadolu’nun iş dünyasındaki gücünü yansıtan Anadolu 500 Araştırması ile karşınızdayız. Araştırma böylece 20 yaşına da girmiş oldu.

2004 yılında Anadolu 250 olarak başladığımız bu çalışmaya, Anadolu’nun iş hayatında artan gücü ve kurumsallaşmaya yönelik atılan adımlar ile 2009 yılında Anadolu 500 olarak devam etme kararı almıştık. Bugün gelinen noktada, Anadolu 500 şirketlerinin Türkiye ekosistemi için ne kadar önemli olduğunu daha net görüyoruz.

Geçen yıl bu araştırmayı yaptığımızda kaleme aldığım editör yazımda, ‘Anadolu 500 1 trilyon TL ciroya koşuyor’ başlığını kullanmıştım. Ancak aradan geçen bir yılda ortaya çıkan cirosal büyüme, çok dikkat çekici oldu.

2020 yılında toplam 485 milyar TL, 2021 yılında 887 milyon TL ciro rakamına ulaşan Anadolu 500 şirketleri, 2022 yılında 1 trilyon 942 milyar TL ile 2 trilyon TL barajına yaklaştı. 2022 yılı özellikle navlun fiyatlarındaki yüksek seyir ile ihracat tarafında çalışan şirketlerimizi ön plana çıkarmıştı.

Çin rekabetinin azlığı ve güçlü tedarik ağı sayesinde Türkiye öne çıkmıştı. Bunun sonucunu cirosal büyümelerde de görmüş olduk.



2023 yılının ise sadece Türkiye’de değil, dünyada da zorlayıcı olduğunu görüyoruz. Dünyada özellikle de ana pazarlarımızda enflasyonist ortam, büyümelerdeki yavaşlama ve asıl önemlisi Çin’in navlun fiyatlarındaki düşüşle birlikte çok sert bir şekilde oyuna yeniden girmesi Türkiye’yi, iş insanımızı biraz yormuş görünüyor.

Gittiğimiz iş toplantılarında, fuarlarda bunu net şekilde görüyorum. Geçen hafta deri sektörünün en önemli fuarında, Antalya’da, Deri Konfeksiyoncuları Birliği Başkanı Fatih Dursun ile konuştum. Çin rekabeti, artan maliyetler ve Rusya etkisinden yakındı.

Tabii yakınmanın yanında Amerika başta olmak üzere yeni pazarlarla sorunu çözmeye çalıştıklarını aktardı. Küçük ev aletlerinden, konfeksiyona, ağır sanayiye kadar birçok sahada bu sorunları dinliyoruz.

Umarım 2024, 2023 yılından daha iyi olur. Hem Türkiye’de yeni ekonomi yönetimi ile birlikte daha öngörülebilir bir ortam olur, hem de ihracat pazarlarında toparlanma görürüz. Önümüzdeki sayımız Almanak olacak. Arşiv niteliğindeki Almanak sayımızı da mutlaka takip etmenizi öneriyorum.



Yine son bir not, editör arkadaşımız Aslı Sözbillir tarafından hazırlanan ‘Sabah Kahvesi’ni takip etmenizi öneriyorum. Halen takipte değilseniz ve Türkiye/dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip etmek istiyorsanız, https://www.ekonomist.com.tr/sabahkahvesi.html linkinden tıklayarak ücretsiz abone olmanız mümkün.

Sağlıkla kalın…