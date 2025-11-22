Her gün yeni bir yolsuzluğa uyanıyoruz!

Merhaba,
İkinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurup altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapılarak 100 milyar TL’lik kamu zararına neden olundu.
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçları yönünden başlatılan soruşturma kapsamında Can Holding’e el konuldu.
Bankalararası Kart Merkezi ihalesindeki yolsuzluk iddiasıyla kamunun 100 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Konuyla ilgili TCMB’nin eski başkan yardımcılarından Emrah Şener de tutuklandı, sonrasında ev hapsi kararıyla tahliye edildi.
Türkiye’de tüketilen tütün ve tütün mamullerinin yaklaşık yüzde 20’sinin yasa dışı olduğu tahmin ediliyor. Bu da yasa dışı tütün ürünlerinden kaynaklı devletin vergi gelirlerinde yıllık yaklaşık 120 milyar TL kayıp olduğu anlamına geliyor.
Yasa dışı bahis kapsamında başta Papara olmak üzere BDDK lisanslı fintek şirketlerinin bazılarına el konuldu, lisansları iptal edildi.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim’de, 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini açıkladı. Bu zincire futbolcular da eklendi. Birinci, ikinci ligler ertelendi. Futbolculara cezalar verildi.
Bunlar ve son dönemde gündeme gelen burada sayamadığım usulsüzler, yolsuzlar, suçlar… Bizler de bir yandan fabrikalarda, dükkanlarda, ofislerde işlerimizi yapmaya, ekonomik zorluklarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Diğer yandan sabah kalktığımızda ‘bakalım, bugün ne olacak?’ diye haberleri izliyoruz.
Değerli okurlar, güzel şeyler de olmuyor değil. Burada Ekonomist dergisinin marka araştırmalarından ikisi hakkında son gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Türkiye’de kadın istihdamına, kadının iş hayatında olmasına özel önem veriyoruz. Bu konuda Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve KAGİDER iş ortaklığıyla gerçekleştirmek olduğumuz “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” 19’uncu yılında. Tüm kadın girişimcileri, bu yarışmaya başvurmaya davet ediyorum. 30 Kasım tarihine kadar uzatılan başvuruyu www.garantibbvakadingirisimci.com üzerinden yapabilirsiniz.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir gelişme Ekonomist dergisi olarak bizi ayrıca mutlu etti. En Güçlü 50 Kadın CEO araştırmasını 13 yıldır yapıyoruz. Araştırmaya bu yıl Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı ile gerçekleştirdiği +1 Kız Gelecek projesi dahil oldu. Bir Kız Gelecek; Felis Ödülü’ne layık görüldü. Bir Kız Gelecek programı Ekonomist dergisi ile birlikte her yıl düzenlenen “50 En Güçlü Kadın CEO” zirvesine bu yıl ismini vererek zirveyi “50+1”e dönüştü.
Yayıncılık, haber bizim işimiz. Ancak bunu yaparken sosyal faydayı da asla unutmuyoruz. Topluma fayda sağlamaya devam ediyoruz. Bu, Ekonomist dergisinin yayıncılık genlerinde olan bir durum. Bunun için Ekonomist dergisinin yayın hayatına başladığı 6 Ocak 1991’den bu yana yayına katkısı olan tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.
Sağlıkla kalın.