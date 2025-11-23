Sanipak stratejisinin ayrılmaz parçası sürdürülebilirlik

Gezegen odağında; enerji ve su verimliliğini sürekli iyileştirmek, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranını ve atık geri kazanım oranlarını artırmayı hedefleyen Sanipak, ürün tarafında ise ürünlerinin tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini azaltmayı amaçlıyor.

Ekonomist’in 09 Kasım - 22 Kasım 2025 tarihli sayısından

Ürün reçetesinden üretim süreçlerine, ambalaj tercihinden atık yönetimine kadar her adımı bu bakış açısıyla değerlendirdiklerini söyleyen Sanipak Operasyonlar Direktörü Metin Erkaya, insan odağının ise sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı ve kapsayıcı bir kültür yaratmanın yanı sıra içinde bulundukları topluma katkı sağlayacak projeler için çalışmayı sağladığını ifade ediyor.

Sanipak olarak, temiz ve sağlıklı bir yaşam için hayatın her anına eşlik etmeyi amaçladıklarını belirten Erkaya, “Sürdürülebilirliği şirketimizin büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Yol haritamız, Planet (Gezegen), Product (Ürün), People (İnsan) olarak sıraladığımız 3P stratejisi üzerine kurulu” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Tüm ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) çalışmalarını ‘Yarınlara Sözümüz’ çatısı altında toplayan şirket, bu vizyonun en önemli örneklerinden birini Yalova Atık Su Geri Kazanım Tesisi ile sergiliyor. Alanında öncü bu tesisle atık suyun yüzde 70’ini geri kazanmayı ve yılda 400 bin m³ su tasarrufu sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Erkaya, “Bu miktar, yaklaşık 2 milyon kişinin günlük su kullanımına eşdeğer” diyor. Ayrıca Sanipak’ın markaları da bu sürdürülebilirlik vizyonunu ürünlerine taşıyor. Türkiye’de bir ilk olan Selpak Kağıt Ambalajlı Tuvalet Kağıdı, yüzde 0 plastik içeren ambalajının yanı sıra; boya, parfüm ve klor içermeyen formülüyle kullanıcıya hem çevreci hem de güvenli bir deneyim sağlıyor. Şirket, Selpak Professional Recycled Serisi ile yüzde 100 geri dönüştürülebilir malzeme içeren ürünler sunuyor.

ÇEVRE BİLİNCİ

Erkaya, çevre odaklı toplumsal katkı amacıyla Selpak Professional markası ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürüttükleri ‘Sıfır Atık Mavi’ projesi kapsamında turizm sektöründe binlerce çalışana çevre bilinci kazandırmayı hedefliyor. Bu yıl sonuna kadar toplam bin kişiye ulaşmayı hedefledikleri proje kapsamında, Sanipak gönüllülerinin de desteğiyle düzenledikleri kıyı temizleme etkinlikleriyle denizlerin korunmasına katkı sağladıklarını söyleyen Erkaya, şöyle devam ediyor:

“OKEY markamızla Rayka Kumru ile Tabu Kamu kanalı üzerinden; gençlere yönelik, 8 modülden oluşan, UNESCO’nun 3, 4, 5 ve 16’ncı amaçlarına katkı sunmayı hedefleyen, herkese açık ve ücretsiz bir şekilde giriş yapılabilen cinsel sağlık eğitimini hayata geçirdik. Sanipak olarak, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda anlamlı sosyal etki yaratmanın ancak kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla mümkün olduğunun farkındayız, bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

“Nitelikli kadın iş gücünü artıracağız”

“Sosyal sorumluluğu, sürdürülebilirliğin “insan” boyutunu güçlendiren temel unsur olarak görüyoruz. Kadınların özellikle üretim ve teknik alanlarda daha fazla temsil edilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda ‘Mesleğim Benim Geleceğim’ projesiyle meslek liselerindeki kız öğrencilerin teknik becerilerini ve iş yaşamına hazırlıklarını destekliyor; mekanik, elektronik ve makine gibi alanlarda nitelikli kadın iş gücünü artırmayı amaçlıyoruz.”