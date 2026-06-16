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  • Bodrum'da kruvaziyer yoğunluğu: İki gemiyle 4 binden fazla turist geldi

Bodrum'da kruvaziyer yoğunluğu: İki gemiyle 4 binden fazla turist geldi

Bodrum Limanı'na yanaşan "Aroya" ve "Scarlet Lady" kruvaziyerleri, ilçeye 4 bin 625 ziyaretçi taşıdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'da kruvaziyer yoğunluğu: İki gemiyle 4 binden fazla turist geldi

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya", Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

1 Marmaris Limanı'ndan geldi

Marmaris Limanı'ndan geldi

Marmaris Limanı'ndan gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 40 yolcu ile 1051 personel bulunuyor. Mikonos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahamalar bayraklı 277 metrelik "Scarlet Lady"de ise çoğu ABD'li 2 bin 585 yolcu ile 1144 personel yer alıyor.

2 Turistler tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Turistler tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti

Gemilerden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

3 Bir sonraki duraklar belli oldu

Bir sonraki duraklar belli oldu

"Aroya"nın bir sonraki durağının Kaş, "Scarlet Lady"nin ise Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
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