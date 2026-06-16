Marmaris Limanı'ndan gelen gemide, çoğu Rus 2 bin 40 yolcu ile 1051 personel bulunuyor. Mikonos Limanı ziyaretinin ardından rotasını Bodrum'a çeviren Bahamalar bayraklı 277 metrelik "Scarlet Lady"de ise çoğu ABD'li 2 bin 585 yolcu ile 1144 personel yer alıyor.