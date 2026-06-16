Avrupa'nın tank devi halka arz yolunda: KNDS Frankfurt Borsası'na hazırlanıyor

Avrupa savunma sanayisinin en önemli oyuncularından KNDS, milyarlarca euroluk halka arz için geri sayıma geçti. Leopard tanklarının üreticisi olarak bilinen şirketin Frankfurt Borsası'nda 15 ila 20 milyar euro değerlemeyle yatırımcı karşısına çıkması beklenirken, Almanya ve Fransa'nın hissedarlık yapısına ilişkin yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldiği bildirildi.

Almanya ve Fransa eşit ortaklık için masada

Halka arz süreci öncesinde Berlin ve Paris yönetimlerinin KNDS'nin ortaklık yapısını yeniden şekillendirmek için yoğun görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor. Plan kapsamında Alman hükümetinin, şirketin Alman ortağı Wegmann ailesine ait hisselerin önemli bir bölümünü satın alarak yaklaşık yüzde 40 pay elde etmesi hedefleniyor. Fransa'nın da elindeki hisselerin bir kısmını devrederek iki ülkenin şirkette eşit ağırlığa sahip olması planlanıyor.

Kalan hisseler borsaya açılacak

Görüşmelere göre iki ülkenin paylarının dengelenmesinin ardından kalan hisselerin serbest dolaşıma açılması öngörülüyor. Tarafların yönetim yapısı, veto hakları, üst düzey yönetici atamaları ve teknoloji paylaşımı gibi kritik konularda büyük ölçüde uzlaşma sağladığı ifade ediliyor.

Temettü ödemeleri tartışma yarattı

KNDS'nin yıllık raporuna göre hissedarlara geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 milyar euroluk özel temettü dağıtıldı. Şirketin halka arz öncesinde ikinci bir özel temettü ödemesi daha planladığı belirtilirken, bu durum bazı çevrelerde eleştirilere neden oldu. Savunma sektörünün üretim kapasitesini artırması gereken bir dönemde yapılan yüksek tutarlı nakit çıkışlarının soru işaretleri yarattığı ifade edildi.

KNDS yönetimi ise temettü ödemelerinin bilanço yapısını yeniden düzenleme sürecinin bir parçası olduğunu savunuyor. Şirket, önümüzdeki iki yıl içerisinde sanayi yatırımlarına 1,5 milyar euro ayırmayı planladığını açıkladı. 2025 sonu itibarıyla 2,3 milyar euro nakit varlığa sahip olduğu belirtilen şirketin net kârı ise yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde bulunuyor.

Gelirlerini hızla artırdı

KNDS'nin son yıllardaki büyüme performansı da dikkat çekiyor. Şirketin cirosu 2021 yılında 2,7 milyar euro seviyesindeyken, 2024 yılında 4,4 milyar euroya yükseldi. Avrupa'da artan savunma harcamalarının bu büyümede önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

144 yıllık geçmişe sahip

Şirketin kökenleri 1882 yılında Almanya'nın Kassel kentinde kurulan Wegmann & Co'ya dayanıyor. Demiryolu vagonu üreticisi olarak faaliyetlerine başlayan şirket, zamanla savunma sanayisine yöneldi. KNDS'nin bugünkü yapısı ise Alman Krauss-Maffei Wegmann ile Fransız Nexter'in birleşmesi sonucunda ortaya çıktı. Bugün Avrupa'nın en önemli savunma şirketlerinden biri olarak görülen KNDS, başta Leopard tankları olmak üzere birçok kara savunma sistemi üretiyor.

Sermaye yapısı güçlendirilecek

Halka arz sürecine yakın kaynaklara göre hissedarlar, savunma sektöründe yükselen şirket değerlemelerinden faydalanmayı hedefliyor.

Şirket yönetimi ise asıl amacın uzun vadeli sermaye yapısını güçlendirmek, yeni finansman kaynaklarına erişmek ve büyüme yatırımlarını hızlandırmak olduğunu vurguluyor. Avrupa'nın savunma kapasitesini artırmaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşecek halka arzın sektörde önemli yankı uyandırması bekleniyor.