Amazon tahtını kaybetti: SpaceX dünyanın en değerli 5. şirketi oldu

Uzay teknolojileri şirketi SpaceX, borsadaki yükselişini sürdürerek küresel teknoloji devleri arasındaki yerini güçlendirdi. Halka arzın ardından yatırımcı ilgisinin artmasıyla hisselerde yaşanan sert yükseliş, şirketin piyasa değerini 2,8 trilyon doların üzerine taşırken, Amazon'u geride bırakan SpaceX dünyanın en değerli beşinci şirketi oldu.

Halka arz sonrası yükseliş hız kesmedi

Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX (SPCX) hisselerinde halka arz sonrası başlayan ralli devam ediyor. 135 dolardan halka arz olan ve Nasdaq borsasında işlem gören SpaceX hisseleri bugün itibarıyla yüzde 13’ün üzerinde primle 218 doların üzerine çıktı. Şirket hisselerinde yaşanan yükselişin ardından halka arz sonrası kazanç yüzde 61 oldu.

Piyasa değeri 2,8 trilyon doları aştı

Hisse fiyatlarındaki hızlı yükseliş, şirketin toplam piyasa değerini de tarihi seviyelere taşıdı. SpaceX'in piyasa değeri 2,8 trilyon doların üzerine çıkarak küresel şirketler sıralamasında önemli bir sıçrama gerçekleştirdi.

Amazon'u geride bıraktı

SpaceX, söz konusu yükselişin ardından 2,65 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Amazon'u geride bırakarak dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna ulaştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinin zirvesinde California merkezli çip üreticisi Nvidia gelmeye devam ediyor.

5 trilyon doların üzerinde değeri olan Nvidia’yı 4,47 trilyon dolarla Alphabet (Google), 4,37 trilyon dolarla Apple, 2,93 trilyon dolarla Microsoft izliyor.