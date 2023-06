25 milyar TL’lik yatırımla dört sanayi tesisi kuracak

İnşaat sektöründe 25 yıllık tecrübesiyle konut, villa, sanayi yapıları, iş ve yaşam merkezleri projelerini hayata geçiren Akyapı, yatırımlarını sürdürüyor. Son 2 yılda Limonlu Bahçe Konakları ve Big Country projelerini satışa sunan şirket, şimdi de sanayi konseptli Ticarethane proje zinciriyle yatırımlarına hız verdi. Ticarethane proje serisine ilk olarak geçtiğimiz yıl Ticarethane Metkap projesi ile başlayan Akyapı, şimdi de Ticarethane Hadımköy, Ticarethane Başakşehir ve Ticarethane Dudullu projelerini satışa sunuyor. Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel ve Mahmut Asmalı’nın katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısı ile yeni konsept projelerin tanıtımı yapıldı ve ön satışlar başladı. Projelerde satış fiyatları 47 bin 500 TL/m2+ KDV’den (Yüzde 18) başlıyor. 24 ila 36 aylık süreçte teslim edilmesi planlanan projelerde yüzde 30 ila 50’lik kısmı peşin geri kalanı projenin inşattaki durumuna göre 24 ila 36 ay arasında senetle vadelendiriliyor.

Her kata ve her bağımsız bölümün önüne tırların girebildiği, modern ve kazançlı ticaret merkezleri fikri ile tasarlanan Ticarethane projeleri, her sektörden şirketlerin, imalathanelerin, mağazaların ve yatırımcıların bütün ihtiyaçlarını, günümüzde ve gelecekte aynı verimlilikle kullanabilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca Türkiye sanayisine katkısı ve oluşturacağı yüksek istihdam gücü ile öne çıkıyor.

Ticarethane Hadımköy, Ticarethane Başakşehir, Ticarethane Dudullu ve Ticarethane Metkap projelerinin toplam yatırım değeri 25 milyar TL olacak. Bu 4 yatırımda yaklaşık 600 bin metrekare inşaat alanı ve 1.387 adet bağımsız bölüm yer alıyor.

21 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, yaşanan seçim süreci ve deprem felaketlerine rağmen Türkiye ekonomisinin büyümesini sürdürdüğünü ifade ederek, “Şimdi Türkiye yüzyılında ülkemiz için hep beraber üretmeye devam etme zamanı. Biz de Akyapı olarak ekonomimize ve istihdama çok ciddi katkılar sağlayacak yeni projelerimizi hemen devreye alıyoruz. Ticarethane projelerimiz ile yaklaşık 21 bin kişiye istihdam sağlanmasını planlıyoruz. 4 büyük projemiz ile ülkemiz ekonomisine yılda yaklaşık 11 milyar TL katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ticarethane projelerinden önce de TEM 34 adı altında ticari projeler hayata geçirdiklerini hatırlatan Asmalı, 5 adet Tem 34 projesinde yaklaşık 11 bin kişinin istihdamının sağlandığını, TEM 34 projelerinin Türkiye ekonomisine sağladığı tahmini katkının ise yıllık 6 milyar TL olduğunu, ekonomiye katkılarını arttırmak için Akyapı olarak yeni projeleri hayata geçirmeye, hep daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SANAYİ MERKEZLERİNDE 1.387 DÜKKAN

Akyapı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Dinçel de Ticarethane konseptli projelerin detaylarını paylaştı. İstanbul’un en önemli lojistik ve üretim merkezlerinde bulunan projelerin, son teknolojiye sahip alanlarda işini büyütmek isteyen firmalara ve yatırımcılara hitap ettiğini anlatan Dinçel, imalathane, teknik alan, depo, donanımlı otopark ve nitelikli dükkan gibi bölümleri bulunduğunu, her ihtiyaca uygun, modern ve donanımlı sanayi merkezleri inşa etme vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti.

Ticarethane projelerinin en dikkat çeken özelliklerini; 8 metreye ulaşan tavan yüksekliği, geniş sirkülasyon alanları, her kata tır girişi, güçlü taşıma kapasitesi, geniş kolon aralıkları, özel teknik alanları, her imalathaneye özel şaftları, yüksek elektrik gücü sağlayabilmesi, elektrikli araçlar için şarj istasyonu, her bağımsız bölüme özel otopark olarak sıralayan Dinçel, “Ticarethane Hadımköy 6 buçuk milyar TL, Ticarethane Başakşehir 1 buçuk milyar TL, Ticarethane Dudullu 14 milyar TL, Ticarethane Metkap projemiz ise 3 milyar TL yatırım değerine olacak. Toplam inşaat alanı 597 bin 602 metrekare olan bu 4 projemizde toplam arsa alanı 150 bin 319 metrekare olurken toplam bağımsız bölüm/dükkan sayısı ise 1.387 adet olacak” diye konuştu.

TİCARETHANE HADIMKÖY

Hadımköy Sanayi bölgesinde yer alan Ticarethane Hadımköy projesinde 479 mağaza/dükkan yer alıyor. 115 metrekareden başlayıp ihtiyaca göre 34 bin 500 metrekareye kadar birleştirilebilme özellikleri ile her ihtiyaca uygun büyük metrekareler sunulan bu proje, iki bloktan oluşuyor ve iki blok bodrum katta birbirine sirkülasyon sistemi ile bağlı. Tavan yüksekliklerinin 7 metre olduğu projede imalathane, teknik alan, sığınak, otopark, depo, gri su sarnıcı, yağmur suyu sarnıcı, jeneratör, mescid, elektrikli araç ve scooter üniteleri bulunuyor.

TİCARETHANE BAŞAKŞEHİR

Ticarethane Başakşehir projesinde 135 mağaza/dükkan bulunuyor. Büyüklükleri 35 metrekareden başlıyor, 11 bin 120 metrekareye kadar birleştirilebilme özellikleri ile her ihtiyaca uygun büyüklükte metrekareler sunuluyor. Tüm katlara araçlar rampalarla ulaşabiliyor. Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan ve yaklaşık 250 bin kişiye istihdam sağlayan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin yanı başında yer alıyor. Projede imalathane, teknik alan, sığınak, otopark, depo, gri su sarnıcı, yağmur suyu sarnıcı, jeneratör, mescid bulunuyor. Dükkanların tavan yüksekliği 7 metre, kolon açıklığı ise 8 metre.

TİCARETHANE DUDULLU

Dudullu Organize sanayi bölgesi içerisindeki tek özel şahıs parseli içinde bulunan ve içinde metro istasyonunun yer aldığı Ticarethane Dudullu projesinde 636 adet dükkân/mağaza yer alıyor. Büyüklükleri 80 metrekareden başlıyor, 47 bin 985 metrekareye kadar birleştirilebilme özellikleri ile her ihtiyaca uygun büyüklükte metrekareler sunuluyor. Proje, üç bloktan oluşuyor ve tüm bloklar her katta birbirine sirkülasyon sistemi ve köprü ile bağlı. İstanbul Havalimanı’na 75, Sabiha Gökçen’e 20 km uzaklıkta bulunuyor. Projede imalathane, teknik alan, sığınak, otopark, gri su sarnıcı, yağmur suyu sarnıcı, jeneratör, mescit, toplantı salonları yer alıyor. Dükkanların tavan yüksekliği 5 ile 8 metre arasında, kolon açıklığı ise 8 ile 13 metre arasında değişiyor.

TİCARETHANE METKAP

Ticarethane projeleri arasında metal ve plastikçiler sektörüne özel mimari ile dizayn edilmiş olması ve geniş kapasiteli arıtma tesisinin proje içinde konumlandırılmış olması ile dikkat çeken Ticarethane Metkap projesi de Hadımköy Sanayi bölgesinin merkezinde konumlanıyor. 137 adet dükkan/mağazanın sunulduğu projede, dükkanların büyüklükleri 67 metrekareden başlıyor, ihtiyaca göre 14 bin metrekareye kadar birleştirilebiliyor. İki bloktan oluşan projede iki blok birbirine sirkülasyon sistemi ile bağlı. Araçlara bu sirkülasyon sistemi ile imalathanenin bulunduğu katta kesintisiz dolaşım imkanı sağlanıyor. Projede ağır metal atıklarını ayrıştırma özellikli arıtma tesisi, imalathane, teknik alan, sığınak, otopark, depo, gri su sarnıcı, yağmur suyu sarnıcı, jeneratör, mescid yer alıyor. Projede yer alan dükkan/mağazaların tavan yüksekliği ise 6.5 m’den 8 m arasında değişiyor.