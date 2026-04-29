Kanada’dan Dubai’ye Mersin Yenidünyası: "Sarı Altın" bereketle geldi

Hasadın yapıldığı bölgelerden Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu, "Şimdi örtü altı yenidünyalarımız bitti. Şu anda açık hasadına başladık. Mevsim de çok iyi geçti, yağışlarımız bol oldu, bereketli oldu. Çok kaliteli yeni dünya üretiyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerine yenidünya gidiyor. Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, hatta Kanada'ya Toronto'ya dahi yenidünya gitmektedir. Çiftçilerimiz için bereketli bir yıl oldu. Özellikle Erdemli'miz için ekonomiye çok büyük katkısı var. Çalışanından üreticisine kadar büyük bir kazanç kaynağı oldu" diye konuştu.