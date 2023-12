65 yıllık ayakkabı devinden 20 milyon dolarlık enerji yatırımı

Temelleri 65 yıl önce atılan FLO Group bugün, 30 ülkede sayıları 850’yi aşkın mağazasıyla ve 15 bin çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yıllık 57 milyon çift ayakkabı üretimiz gerçekleştiren ve üretiminin yüzde 25’ini ihraç eden grup, üretim üssü olan Şanlıurfa’da perakende sektöründe bir ilki gerçekleştirmiş bulunuyor. Yaklaşık 250 bin metrekare bir alan üzerine iki adet Güneş Enerjisi Santrali (GES) kuran grup, 31 bin 174 panellik santralleriyle yılda 6 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer üretim gerçekleştirecek.

20 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdikleri GES’lerin genel merkez, fabrika ve cadde mağazalarının enerji tüketiminin yüzde 33’ünü karşılayacağını belirten FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım, “Sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri doğrultusunda yaklaşık 18,5 ton karbon salımının da önüne geçmeyi öngörüyoruz. Elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı amaçlayan grubumuz, güneş enerjisi santral yatırımlarına devam etmeyi planlıyor” diyor.

ÜRETİMİN YÜZDE 10’UNU KARŞILIYOR

FLO’nun toplam üretiminin yüzde 10’u Şanlıurfa tesislerinden karşılanıyor. Kesim bölümüne ek olarak, 23 saya bandı ve 7 adet montaj bandı da bulunan tesiste günlük 12 bin çift ayakkabı üretiliyor. Kadınların iş hayatıma katılımının oldukça sınırlı olduğu bölgede, kadınların istihdama katılımı noktasında da FLO’nun Şanlıurfa yatırımı büyük önem taşıyor. Şu anda tesiste yüzde 10 olan kadın istihdamı her geçen yıl artıyor. Yerel yönetim iş birliği ile Şanlıurfa’da Ayakkabıcılık Meslek Yüksek Okulu açılmasında da öncülük eden şirket, öğrencilerinin pratik eğitimlerini, stajlarını ve mezuniyet sonrası istihdamlarını sağlıyor.

Üretim üsleri olan Şanlıurfa’yı uçtan uca tüm bir yerel kalkınma modeli olarak ele aldıklarını ifade eden Göyıldırım, “Bugün geldiğimiz noktada sürdürülebilirliğin bizi nereye götürebileceğini görmüş bir şirket olarak, enerji verimliliğini artırmak aynı zamanda hava kirliliği ve karbon emisyonunu azaltarak çevre dostu bir enerji tüketimi yapmak adına yenilenebilir kaynaklar elde etmemiz kaçınılmaz bir hal aldıElektrik tüketimlerimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak hedefimiz doğrultusunda güneşlenme süresi açısından en avantajlı illerimizin başında gelen Şanlıurfa’da hayata geçirdiğimiz GES yatırımımızla kent için, ülkemiz hatta gezegenimiz için çok önemli bir adım attığımıza inanıyoruz” diye ekliyor.

Birleşmiş Milletler’in ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ doğrultusunda; insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sorumlu üretim ve tüketim, fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve çeşitlilik, erişilebilir ve temiz enerji konularını odak noktaları haline getirdiklerine de değinen Gökyıldırım, “Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projeler aynı zamanda birbirini destekleyerek bir yerel kalkınma modeli oluşturuyor” diyor.

360 DERECE ENTEGRE PERAKENDE ŞİRKETİ

FLO Group; çok kanallı, çok markalı dijitalleşmeyi ve müşteriyi odağına alan 360 derece entegre bir perakende şirketi olarak konumlanıyor. FLO mağazalarının yanı sıra, yaklaşık 200 mağazaya ulaşan Türkiye’nin sneaker ve giyim zinciri IN STREET ile perakendecilik faaliyetlerini yürüten grup, monobrand mağazacılık tarafında da Lumberjack, Nine West ve Reebok mağazalarıyla faaliyet gösteriyor. Mağazacılığın yanı sıra e-ticaret ve toptan satış kanalları ile yurt dışında da büyüdüklerini söyleyen Gökyıldırım, şöyle devam ediyor:

“Kendi e-ticaret kanallarımızın yanı sıra yurt dışında 22 ülkede global ve lokal pazaryerlerine entegre olarak online satış çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 70 ülkede toptan satış faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de nesillerin adımlarına eşlik ettiğimiz doğrudan kendi markalarımız olan Lumberjack, Kinetix ve Polaris ile müşterilerimizle buluşuyoruz. Bir de uzun dönemli stratejik lisans anlaşmalarımız ile global markaların bölgemizdeki yönetimini üstleniyoruz. Reebok, Nine West, Lotto, U.S. Polo ASSN, Dockers By Gerli, sevilen çizgi film kahramanlarının, spor kulüplerinin lisanslı ürünleri ile çok güçlü bir marka portföyüne sahibiz. Reebok gibi Nine West gibi Lotto gibi önemli global markaların uçtan uca yönetim hakkının şirketimiz bünyesinde bulunması ayakkabıcılık alanında rüştümüzü global çapta ispat ettiğimizin en büyük göstergesi.”

2023 CİROSU 34.1 MİLYAR TL

Grubun Türkiye, İtalya ve Çin’deki tasarım ofisleri bulunuyor. Global standartlardaki Şanlıurfa üretim tesislerinde üretim gerçekleştirdiklerini belirten Gökyıldırım, ayrıca Türkiye’de 200 tedarikçi ile de çalıştıklarını söylüyor. Gökyıldırım, şunları ekliyor:

“Benim de mezunu olduğum, Yıldız Teknik Üniversite’nin Teknopark’ın da konumlandırdığımız FLO Teknoloji şirketimiz ile önemli bir açılım yaptık. 200 kişilik teknoloji ekibimiz ile kendi teknolojimizi kendimiz üretiyoruz. Toplamda baktığımızda 15 binin üzerinde doğrudan, 70 bin civarında dolaylı istihdam sunuyoruz. 2022 yılında toplam 818 milyon TL yatırımımızı 2023 yılında 1,4 milyar TL’ye yükselttik. Son 2 yılda 150 milyon TL civarında teknoloji yatırımı yaptık. 2023 yılında ise bu rakamın 255 milyon TL’ye çıkardık. 2022 yılında 16,5 milyar TL olan ciromuzu katlayarak 2023 yılında 34,1 milyar TL’ye ulaştık.”