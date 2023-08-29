Ağaoğlu Şirketler Grubu kurumsallaşma yolculuğuna hız veriyor

Halka arzın ardından Grubun başkanı Ali Ağaoğlu ve CEO’su Burak Kutluğ’un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Ağaoğlu Şirketler Grubu’nun yeni projelerini konuştuk. Başlıklar halinde şu konulara değinildi.

• Grubu daha kurumsal bir yapıya oturtmak adına yapılan çalışmaların devamı olarak enerji şirketimizi halka arz ettik. Borsaya açılmak Ağaoğlu Grubu için önemli bir dönüm noktası olacak. Şirketler halka açılarak daha şeffaf bir hale geliyor, kurumsal yönetim ilkelerini daha verimli bir şekilde uyguluyor. Küresel ölçekte yatırım yapacak yer arayan çok ciddi fonlar var ve bunların önemli bir kısmı tercihini halka açık şirketler yönünde kullanıyor. Hem halka açık şirketleri tercih ediyorlar hem de ciddi potansiyeli olan enerji sektörüne odaklanıyorlar. Dolayısıyla halka açılarak hem daha kurumsal bir şirket haline gelmek hem yabancı yatırımcıların radarına girmek hem de büyük bir potansiyele sahip yenilenebilir enerji sektöründe büyümek mümkün.

• Halka açılmakla birlikte önemli bir hedefimiz gerçekleştirdi. Bundan sonraki bir diğer hedefimiz ise sürdürülebilirlik endeksinde yer almak. Grup olarak gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arzı, tahvil arzı gibi alanlarda da çalışmalarımız olacak.



• Halka arzına hazırlandığımız Tatlıpınar Enerji de Ağaoğlu Enerji Grubunun portföyü içinde önemli bir yere sahip. Tatlıpınar Enerji’nin 115,5 MW’lık mevcut kurulu gücüne ek olarak 79 MW güneş enerjisi santrali (GES) ve 33,6 MW rüzgâr enerjisi santrali (RES) olmak üzere hibrit kapasite artırım izni bulunuyor. Geliştirmesine başlanan bu yatırımlar da tamamlandığında Tatlıpınar Enerji’nin, 228,1 MW’lık kapasiteye ulaşacak.

• Hedeflerimiz doğrultusunda yılsonuna kadar 2,5 milyar liralık yatırım yapacağız. Enerji grubumuz çatısı altında Tatlıpınar Enerji dışında yenilenebilir enerji santral yatırımlarımız da yer alıyor. Yalova Çınarcık’ta 45MW’lık Esenköy RES, Gemlik’te 58,5 MW’lık Kürekdağı RES, Amasya’da 24.55 MW’lık Umutlu HES ile Düzce’de 12,5 MW enerji üretim lisansına sahip biyokütle elektrik üretimi santrali mevcut.

Halka arz gelirini yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanacak

• Ağaoğlu Enerji grubu olarak yatırımlarımız bu santrallerle sınırlı kalmayacak. Halka arzla birlikte elde edeceğimiz geliri, farklı bölgelerde yapacağımız yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanacağız. Ağaoğlu Enerji Grubu’nun toplam kurulu gücünü beş yıldan kısa bir süre içinde 1000 MW’a çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni santral yatırımlarımızı sadece Türkiye’de değil Ağaoğlu marka itibarının çok kuvvetli olduğu ülkelerde de gerçekleştirmek istiyoruz. Balkan ülkeleri, Orta Asya Türk cumhuriyetleri gibi farklı bölgelerde yatırım fırsatlarını inceliyoruz. Burada oluşacak imkanları değerlendirmek istiyoruz.

• Bir taraftan yenilenebilir enerji yatırımlarına odaklanırken diğer yandan bu alandaki teknoloji çalışmalarına da ağırlık vermiş durumdayız. Yenilenebilir enerji bir baz yük santrali haline getirecek depolama ve batarya teknolojilerine odaklanmış durumdayız. Bununla ilgili bir Ar-Ge merkezi kurduk ve burası teknoloji geliştirme için çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Teknoloji tarafında odaklandığımız bir diğer konu da geleceğin yakıtı olacak “yeşil hidrojen” Bu alanda da yatırım ve büyüme fırsatlarını değerlendirip 360 derece bir yenilenebilir enerji oyuncusu olacağız.

• Yenilenebilir enerji tarafında hep üretim tarafında olacağız ancak onun dışında şarj istasyonları ve depolama alanında projelerimiz var. Ali Bey’in dediği gibi “Depolamayı çözen bu işte öne çıkacak”, Türkiye’de de bu alanda çalışmalar var. Bizim de hem şarj istasyonu hem de depolama tarafında görüşmelerimiz var. Ancak şarj istasyonu tarafında “yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanan şarj istasyonu konusuyla ilgileniyoruz.

"Gıda ve tarım holding için önemli bir saha haline gelmeye başladı"

• Gıda ve tarım tarafında hobi olarak başlayan bir çalışmamız vardı. Ancak artık gıda ve tarım holding için önemli bir saha haline gelmeye başladı. Meyve bahçeleri konusunda çalışmalarımız sürüyor. Avokado, mandalina, keçiboynuzu ağaçları dikmeye başladık.