Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim

Moda endüstrisi, küresel karbon salımının yüzde 10’undan sorumlu durumda. Bu durumun hava ve deniz taşımacılığının toplamından fazla olduğu ifade ediliyor. Her yıl yaklaşık 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor. Yani; her saniye bir kamyon dolusu giysi çöpe atılıyor. Dünyada üretilen giysilerin yüzde 85’i çöpe gidiyor. Bu, her yıl yaklaşık 50 milyar dolar değerinde ürünün israf edilmesi anlamına geliyor. Moda sektörünün mikro plastik kirliliğin yüzde 35’inden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka app’i ile çevreye verilen bu zararları yok etmek ya da farkedilir bir azalma kaydetmek amacıyla ‘Stilim’i kuran Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, insanlara farkındalıklı moda ürünü kullanımı ve satın almayı, yapmış olduğu kombinlerle öğretici bir uygulamayla sunuyor.

