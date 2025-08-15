ARA
DOLAR
40,87
0,13%
DOLAR
EURO
47,74
0,41%
EURO
GRAM ALTIN
4392,18
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10824,55
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları

Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim

Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı’nın kişisel birikimiyle geliştirilen yapay zekâ destekli mobil app ‘Stilim’, kişisel stil danışmanlığını herkesin cebine taşıyor. Uygulama; kullanıcıları gardırobun yüzde 100”ünün kullanıldığı bir sürece getirerek alışveriş ihtiyacını azaltıyor.

15 Ağustos 2025 | 06:30
Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim

Moda endüstrisi, küresel karbon salımının yüzde 10’undan sorumlu durumda. Bu durumun hava ve deniz taşımacılığının toplamından fazla olduğu ifade ediliyor. Her yıl yaklaşık 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor. Yani; her saniye bir kamyon dolusu giysi çöpe atılıyor. Dünyada üretilen giysilerin yüzde 85’i çöpe gidiyor. Bu, her yıl yaklaşık 50 milyar dolar değerinde ürünün israf edilmesi anlamına geliyor. Moda sektörünün mikro plastik kirliliğin yüzde 35’inden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka app’i ile çevreye verilen bu zararları yok etmek ya da farkedilir bir azalma kaydetmek amacıyla ‘Stilim’i kuran Doç. Dr. Başak Boğday Saygılı, insanlara farkındalıklı moda ürünü kullanımı ve satın almayı, yapmış olduğu kombinlerle öğretici bir uygulamayla sunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Alışveriş ihtiyacını azaltan girişim-1
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL