Altında sert düşüş: Kayıplar daha da derinleşir mi? 11 uzmandan kritik analizler

Değerli metallerde satış baskısı sürüyor. Altın fiyatları, ABD-İran barış görüşmelerinde ilerleme sinyallerine rağmen ABD Merkez Bankası FED’in daha şahin bir patikaya kayabileceği beklentisinin ve güçlenen doların güvenli liman talebini gölgelemesiyle baskı altında kalıyor. Ons altın, tam yedi ay sonra 4.000 doların belirgin şekilde altına inerek 3.959 doları, ons gümüş de 55,60 dolar ile kasım ayı dip seviyelerini test etti.

Bu fiyatlamanın; piyasada jeopolitik risk priminden çok faiz ve dolar kanalının belirleyici hale geldiğini gösterdiği belirtiliyor. Nitekim 13 ayın zirvesine çıkan Dolar Endeksi’nin (DXY) son dönemin en uzun yükseliş serilerinden birini yakaladığını not etmek gerekiyor. Doların değer kazanması ise dolar cinsi emtiaları ABD dışındaki yatırımcılar için daha maliyetli hale getirirken, daha yüksek ABD faizleri de faiz getirisi sunmayan altının göreli cazibesini azaltıyor.

Altın piyasasında ana risk

Brent petrolün Ortadoğu’daki savaşın başlangıcından bu yana ilk kez 75 doların altına inmesiyle enerji fiyatlarındaki gerilemenin, enflasyon beklentileri üzerinden altın için kısmen destekleyici bir zemin yaratabileceği kaydedilse de FED’in olası faiz artırım alanını korumasının ve yatırımcı girişlerindeki zayıflamanın kısa vadede yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalabileceğine işaret ettiğine dikkat çekiliyor.

Piyasa uzmanlarına göre; altın piyasasında ana risk, jeopolitik iyimserliğin ‘güvenli liman’ talebini azaltmasıyla değil, ABD para politikasına ilişkin daha sıkı fiyatlamaların dolar ve tahvil faizi kanalından baskıyı derinleştirmesiyle öne çıkıyor.

Kısa vadede önemli destek ve direnç bölgeleri

26 Haziran Cuma günü fiyatlamalarına göre; kısa vadede bakıldığında, ons altında teknik açıdan 4.000 dolar seviyesi kritik eşik konumunda bulunuyor. Uzmanların analizlerine göre; kısa vadede satış baskısının yeniden hız kazanması halinde 3.950 dolar, 3.900 dolar ve 3.870 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 4.060 dolar ve 4.135 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek.

Gümüş fiyatlarında ise genel teknik görünüm zayıf kalmayı sürdürüyor. 57,5 dolar seviyelerinde işlem gören değerli metalde, trend ve momentum göstergelerinin aşağı yönlü hareketin devamına işaret ettiği üzerinde duruluyor. Teknik açıdan 56,5 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde satış baskısının hız kazanarak 54 dolar bölgesine kadar derinleşme potansiyeline dikkat çekiliyor. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ise 58,85 dolar, 60 dolar ve 61,30 dolar seviyeleri direnç olarak gösteriliyor.

Kritik analiz ve değerlendirmeler

Peki, daha orta-uzun vadede değerli madenler cephesinde nasıl bir tablo oluşabilir? Kayıplar daha da derinleşir mi yoksa gelinen seviyeler ‘alım’ için fırsat mı sunuyor? Hem aracı kurumlardan hem de portföy yönetim şirketlerinden uzman isimlerin konuyla ilgili analizleri ve değerlendirmeleri şöyle:

1- Aracı kurumların analizleri:

“FED politikaları, doların seyri ve tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecek”

Mehmet Bilal Bircan/Tera Yatırım Araştırma Direktörü

Üç temel baskı unsuru

Altındaki son düşüşü değerlendirirken kısa ve orta vadeyi ayrı ayrı ele almak gerekiyor. Son birkaç haftada altın üzerinde üç temel baskı oluştu: Bunlar ABD Merkez Bankası FED'in yeniden faiz artırabileceği beklentisi, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerindeki yükseliş. Reel faizlerin yükselmesi altın açısından olumsuz bir faktördür. Son dönemde piyasalar 2026 yılı için FED'in sıkılaşması ihtimalini fiyatlamaya başlarken Dolar Endeksi (DXY) de güçlendi. Bu gelişmeler sonucunda ons altın, yıl içindeki zirve seviyelerinden önemli ölçüde geri çekildi.

Kısa vadeli beklentiler

Kısa vadede düşüş riskinin tamamen ortadan kalktığını söylemek zor. Teknik ve makro görünüm birlikte değerlendirildiğinde 4.000 dolar seviyesi önemli bir psikolojik eşik olarak öne çıkıyordu. Bu seviyenin altına inilmesi satış baskısını artırabilir. Ayrıca FED'in enflasyonla mücadelede şahin duruşunu sürdürmesi halinde altında aşağı yönlü baskının bir süre daha devam etmesi mümkün görünüyor. Bu süreçte özellikle ABD enflasyon verileri, istihdam rakamları ve FED üyelerinden gelecek açıklamalar piyasaların yönü açısından belirleyici olacaktır. Eğer piyasa, FED'in önümüzdeki dönemde ‘faiz artırımlarına gidebileceği’ görüşünü daha güçlü şekilde fiyatlamaya başlarsa altında satış baskısı devam edebilir.

Orta vadeli görünüm

Bununla birlikte orta vadeli görünüm kısa vadeye göre daha farklı bir tablo ortaya koyuyor. Altındaki geri çekilmeye rağmen birçok büyük uluslararası kurum uzun vadeli yükseliş beklentilerini tamamen terk etmiş değil. Goldman Sachs, JP Morgan, UBS ve Morgan Stanley gibi kurumların orta ve uzun vadeli tahminleri mevcut fiyatların üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu beklentilerin temelinde merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımları, küresel kamu borç stoklarının yüksek seviyelerde bulunması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmamış olması ve dolar merkezli rezerv sistemine alternatif arayışlarının güçlenmesi yer alıyor.

Düşüşler nasıl değerlendirilmeli?

Bu nedenle mevcut geri çekilmeyi ‘uzun vadeli yükseliş hikâyesinin sona erdiği’ bir süreçten ziyade, ‘güçlü yükselişlerin ardından gelen bir düzeltme hareketi’ olarak değerlendirmek daha doğru olabilir. Ancak kısa vadede FED politikaları, doların seyri ve tahvil faizleri altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir.

“‘Güvenli liman’ niteliği bu aşamada fiyatlamayı tersine çevirecek kadar güçlü bir destek üretemiyor”

Murat Akyol/ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü

Piyasa neyi fiyatlıyor?

Değerli metallerde güçlü dolar ve FED’in daha şahin algılanan duruşu belirgin baskı yaratırken, ‘güvenli liman’ niteliği bu aşamada fiyatlamayı tersine çevirecek kadar güçlü bir destek üretemiyor. Altının kayıp yaşaması da zaten piyasanın kısa vadede güvenli liman arayışından çok doların güçlenmesi ve faiz beklentilerindeki sıkılaşma etkisini öne çıkardığını gösteriyor. Genel olarak bakıldığında enerji fiyatlarında sert geri çekilme yaşanmasına rağmen enflasyonun kalıcı biçimde yüksek kalabileceğine yönelik endişeler, para politikası beklentilerinde belirgin bir yeniden fiyatlamaya yol açarken, faiz getirisi olmayan altın için şartları zorlaştırıyor.

Gümüş neden daha sert geriledi?

Gümüşte ise çok daha sert bir gerileme yaşandı. Bu sert gerileme; değerli metal kimliğinin yanında yarı iletken üretimi ve yapay zekâ yatırımlarına bağlı endüstriyel talep kaygılarının fiyatlamalara daha ağır yansıdığını ortaya koyuyor.

4.000 dolar seviyesi önemli

FED’in daha şahin bir çizgiye kaymasıyla faiz artışı ihtimali yeniden fiyatlamalara girerken bunun dolar üzerinden değerli metallerde baskı yarattığını görüyoruz. Piyasanın erken bir tarihte FED’den faiz artışı gelme olasılığını dikkate almaya başlaması, altının 4.000 dolar eşiğinin altını sık sık test etmesine neden olurken, FED’in enflasyonla mücadele kredibilitesini yeniden güçlendirmeye odaklanan duruşu da yukarı yönlü eğilimi sınırlıyor. Yine de 4.000 doların üzerinde kalındıkça ons altında kayıpları azaltma çabasının ön planda kalmasını bekleriz.

“Küresel risk algısının dengelenmesi halinde ons altında yeniden toparlanma eğilimi görülebilir”

Turgut Uslu/Ziraat Yatırım Strateji Müdürü

Likidite ihtiyacı

Savaşın başlamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve piyasalarda oluşan likidite ihtiyacı, ons altında satış baskısına neden oldu. Küresel ölçekte artan enflasyonist baskılar da merkez bankalarına yönelik faiz artırım beklentilerini güçlendirerek değerli metal üzerinde ek baskı oluşturdu. Bununla birlikte jeopolitik gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.

Talep güçlenir mi?

Gerilimin azalması ve küresel risk algısının dengelenmesi halinde ons altında yeniden toparlanma eğilimi görülebilir. Değerli metalde talebinin yeniden güçlenmesi halinde 4.400-4.600 dolar aralığının tekrar gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Kurdaki görüntüyle birlikte gram altın ise ağustos ayını 6.800-7.000 TL aralığında tamamlayabilir.

“Gram altının yaz dönemi sonunda 7.000 TL seviyelerinde dengelenmesi rasyonel bir projeksiyon”

Kudret Ayyıldır/GCM Yatırım Araştırma Müdürü

Görece baskılı görünüm

Yaz döneminde değerli metaller, küresel ölçekte bozulan enflasyon görünümleri ve merkez bankalarının sıkılaşma eğiliminin yarattığı endişeler ile görece baskılı görünümünü bir süre daha sürdürebilir. Özellikle bu süreçte ABD-İran eksenindeki jeopolitik risk teması ve enerji fiyatlarındaki seyre bağlı enflasyonist dinamikler; merkez bankalarının sıkı para politikası temposunu, tahvil faizlerini ve ABD dolarının seyrini analiz edebilmek adına kritik önem taşıyor. Bu makro değişkenler, değerli metallerin son dönemde yaşanan geri çekilmelerin ardından yeni bir yükseliş ivmesi yakalayıp yakalayamayacağını da belirleyecek.

Merkez bankalarının talebi

Merkez bankalarının ‘güvenli liman’ psikolojisiyle altın talebine devam edeceği öngörüsü altında, ons altındaki gerilemelerin psikolojik 4.000 dolar seviyesi altında kalıcılaşmayacağını tahmin ediyoruz. Ardından başlayacak toparlanmayla birlikte ağustos ayı sonunda fiyatlamanın 4.600-4.800 dolar bant bölgesi içerisinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Çift yönlü destek

Yurt içine döndüğümüzde ise gram altın yatırımcısının, hem dolar/TL kurundaki kademeli yukarı yönlü hareket alanından hem de ons altının psikolojik 4.000 dolar seviyesi üzerindeki toparlanma senaryosundan çift yönlü destek bulacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, her iki dinamiğin yaratacağı sinerjiyle gram altının yaz dönemi sonunda 7.000 TL seviyesi çevresinde dengelenmesini rasyonel bir projeksiyon olarak değerlendiriyoruz.

“Altın cephesinde yüksek volatilitenin süreceğini öngörüyorum”

Serhan Yenigün/Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü

Faiz artırım ajandası izleniyor

Kıymetli madenlerin ABD-İran meselesinden öte, FED’den beklenen faiz patikasına daha hassas olduğunu görüyoruz. Burada da faiz indirim beklentilerinin azalıp faiz artırım ajandasının takip edilmesi nedeniyle kıymetli madenler üzerinde baskının devam edeceğini düşünüyorum.

Tahmini bant aralıkları

Ancak savaşın sona ermesi sonrasında faiz artırım beklentilerinin ileri tarihlere ötelenmesi bir süre rahatlama yaratabilir. Bu ortamda yüksek volatilitenin süreceğini düşünüyorum. Ağustos ayı sonu için beklentilerim; ons altında 4.000-4.200 dolar, gram altında ise 6.000-6.200 TL bandında.”

“Gram altında geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz”

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Birimi

Olumsuz makro ekonomik ortam

Son dönemlerde her ne kadar jeopolitik risk fiyatlamaları ‘güvenli liman’ talebini öne çıkarsa da altın, ‘nakde dönme ihtiyacının ana finansal aracı’ haline gelmiş durumda. Etki bakımından incelediğimizde; ABD reel faiz getirileri, Dolar Endeksi (DXY), FOMC beklentileri ve likidite koşulları, fiyat yönü üzerinde jeopolitik risk priminden yapısal olarak daha baskın etkiye sahip. Mevcut jeopolitik şok enerji arzı kaynaklı enflasyonist baskı yaratırken, faiz indirim beklentileri ötelendi ve altın için olumsuz bir makro ekonomik ortam oluşturdu.

Takip edilecek başlıklar

Altın için ana belirleyici faktör; FED’in faiz indirim sürecinin zamanlaması ve reel faizler olacak. Olumlu senaryoda; reel faizlerdeki gerileme ve Dolar Endeksi’ndeki (DXY) zayıflama senaryosu ons altında yukarı yönlü tepki hareketlerini beraberinde getirebilir. Kalıcı barış ihtimali enflasyonist baskıları sınırlayacağından altını destekleyebilir. Buna karşılık jeopolitik tansiyonun artması, ABD ekonomisinin güçlü kalması ve FED’in daha uzun süre sıkı para politikasında kalması durumunda altında düzeltme baskısı oluşabilir. Baz senaryoda ons altının ağustos sonunda 4.200-4.400 dolar bandında şekillenmesini bekleriz.

6.400-6.600 TL bandı

Gram altın tarafında ise ons altının yanı sıra TL’nin seyri de belirleyici olmaya devam edecek. Dolar/TL kuru tarafındaki yukarı yönlü hareket ve küresel altın talebi birlikte değerlendirildiğinde gram altında geri çekilmelerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda; gram altında ağustos ayı sonunda 6.400-6.600 TL bandı aralığında fiyatlama oluşabilir.

“Yıl sonuna doğru ons altında yeniden 5.000 dolar hedef olabilir”

Sadullah Çalışır/Colendi Menkul Araştırma Müdür Yardımcısı

“Ons altında kısa vadeli dip oluşumu, 4.000 dolar seviyelerinde tamamlanmış olabilir. Yıl sonuna doğru ons altında yeniden 5.000 doların hedef olabileceğini düşünüyorum. Yaz döneminde 4.600-4.700 dolar seviyelerinin tepe olmasını beklemekle beraber, FED’in eylülde vereceği ‘faiz indirim sinyali’ ile yıl sonunda daha yüksek seviyelerde olacağını öngörüyorum. Gram altında ise TL’deki değer kaybı ve ons hareketi ile birlikte yeniden 7.000 seviyeleri görülebilir.”

2- Portföy yönetim şirketlerinin analizleri:

“Körfez ülkelerindeki altın satış baskının hafiflemesini bekliyoruz”

Dr. Ayşe Seher Aydın/Pusula Portföy Yönetimi Genel Müdürü

Altın-petrol ilişkisi

Ons altın, şubat ayı sonundan beri büyük ölçüde petrolle ters yönde hareket etti. ABD-İran arasındaki mutabakatla beraber, petroldeki gerileme enflasyon baskısını azaltacak, tahvil getirilerini ve FED’in faiz artırma olasılığını aşağı çekerek altını destekleyecektir.

Dalgalı seyir

Ayrıca savaş döneminde petrol satışında sıkıntı yaşayan ve nakit ihtiyacını karşılamak için altın rezervlerini piyasaya süren Körfez ülkelerinde satış baskısının da mutabakatla birlikte hafiflemesini bekliyoruz; Hürmüz’deki akış normalleştikçe bu zorunlu satışların azalması altın üzerindeki yükü kaldıracaktır. Diğer bir taraftan, her ne kadar yön yukarı olsa da mutabakat tarafında her şey yerine oturmadan dalgalı bir seyrin görülmesi de olası duruyor.

“Ağustos ayı sonunda ons altında 4.600-4.800 dolar bandına doğru bir eğilim bekleyebiliriz”

Dr. Vahap Taştan/Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı

Satışlar neler arttı?

Savaş riski ve enflasyon endişeleri nedeniyle ons altın büyük ölçüde satışla karşılaştı. ETF’lerden çıkışlara ve fonların vadeli piyasalarda azalttığı long pozisyonlara ek olarak opsiyon piyasasında da ons aleyhine artan volatilite ons altının 4.000 doların altına kadar gerilemesine neden oldu.

Yaz sonu beklentileri

Avrupa Merkez Bankası ECB’nin ve Japonya Merkez Bankası BoJ’un faiz artırımı da kısa vadede altının tepki alımı ile yükselişini sınırlıyor. Yine de gerilemesi beklenen jeopolitik riskler ve enflasyon beklentilerindeki kısa vadeli aşağı eğilim ons altın için ilk tepkileri getirebilir. Bu çerçevede ağustos ayı sonunda; ons altında 4.600-4.800 dolar bandına doğru bir eğilim bekleyebiliriz. Gram altın için de 7.000 ve üzeri bir fiyat hareketi görebileceğimizi düşünüyoruz.

"Yatırımcılar, altından çıkarak teknoloji ETF’lerine ilgi gösteriyor”

Selin Yıldırım/Emaa Blue Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi

Yön, alışılmışın dışında

Piyasa hafızasında köklü bir refleks vardır: Savaş çıktığında altın yükselir. Ancak bu kez altın fiyatlaması alışılmışın dışında bir yön çizdi. ‘Güvenli’ liman olarak konumlanan altın, jeopolitik gerilimi değil; enflasyon ve faiz dinamiklerinin yarattığı baskıyı fiyatladı. Yıla başlarken FED’den beklenen faiz indirim beklentilerinin faiz artışına dönmesine bağlı olarak tahvil faizlerindeki ve Dolar Endeksi’ndeki (DXY) yukarı yönlü eğilim kıymetli madenleri baskıladı. Bu gelişmeler kıymetli madenlerin elde tutma maliyetini de artırdı.

Sermaye akışlarında belirgin rotasyon

Önceki yıllarda merkez bankalarının rezerv birikimleri altını desteklerken; risk iştahının 2026 yılında görece az olduğunu gözlemliyoruz. Momentuma bağlı olarak hareket eden ETF’lerde ise mayıs ayında yaklaşık 2 milyar dolar çıkış söz konusu. Yılbaşından bu yana nette 17 milyar dolarlık giriş söz konusu olsa da sermaye akışlarında belirgin bir rotasyon göze çarpıyor. Yatırımcılar, altından çıkarak teknoloji ETF’lerine ilgi gösteriyor.

Savaş öncesi seviyeler mümkün mü?

Ons altının 2023'ten bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış yapması teknik açıdan olumsuz bir sinyaldi. Ancak haziran ortasındaki barış umutları altında yukarı yönlü fiyatlamalara zemin hazırlayabilir. Bununla birlikte savaş öncesi seviyelere dönmenin hızlı ve kolay olmayacağını söylemek gerekir.

“FED'in temkinli yaklaşımını korumasını daha olası görüyorum”

Tolga Koyuncu/Tacirler Portföy Sirius ve Kartopu Serbest Fonları Yöneticisi

“Ons altının yönü yaz aylarında büyük ölçüde ABD enflasyon verileri ve buna bağlı olarak FED'in faiz politikasına ilişkin tutumuna bağlı olacaktır. Petrol fiyatlarında gerilemenin enflasyonu desteklemesi halinde altın daha yüksek seviyeleri test edebilir. Ancak FED'in temkinli yaklaşımını korumasını daha olası görüyorum.

Bu nedenle ağustos sonunda ons altının 4.200-4.400 dolar bandında kalmasını bekliyorum. Gram altın için öngörüm ise 6.400-6.600 TL bandı.”