“Altından kazandığımızı gayrimenkule yatırıyoruz”

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerini içeren İSO 500 büyük listesinde Mioro Hediyelik Eşya Sanayii şirketi ile 290’ıncı sırada yerini alan Gençoğlu Grup, İlyas ve Naim Gençoğlu kardeşler tarafından kuruldu. 1970’lerde daha çocuk yaşta Kapalıçarşı’da kuyumcu çırağı olarak iş hayatına atılan, 1974’te dayılarının desteğiyle ilk dükkanlarını açan iki kardeş, 1979’da dayılarından ayrılıp altın zincir üretimine odaklandılar. İtalya’dan makine alıp 1983’te ilk altın zincir atölyesini kuran kardeşler, yoğun talep üzerine Çemberlitaş’a taşınıp atölyelerini büyüttüler.

1990’ların başlarında ABD’de ofis açıp ihracata başladılar. 1997’de Yenibosna’da 12 bin m2 kapalı alanı olan fabrika kurulurken, 30’un üzerinde ülkeye ihracat yapar hale geldiler. Toptan satışın yanı sıra Jival markasıyla mağazalarda corner’lara girildi ancak dört yıl önce bu operasyon sonlandırılıp toptan satışa dönüldü. Zaman içinde turizm ve gayrimenkul yatırımları da yapan Gençoğlu Grup, 2024’te 220 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Gençoğlu Grup Eş Başkanı Naim Gençoğlu ile, grubu ve yatırım planlarını konuştuk:

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