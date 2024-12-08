Anadolu’da deprem etkisi gözlendi

Bölgesel ve küresel boyutta yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler de Türkiye’ye çok fazla yardımcı olmuyor. Yeni yıla girerken Türkiye’nin dev gruplarının üst düzey yöneticileriyle geçen hafta içinde gerçekleştirdiğimiz CEO Club toplantısında dinlediklerimiz de bu zorluklara ve gelecek planı yaparken öngörüde bulunmanın zorluklarına işaret etti. Borusan Holding, Kibar Holding, Pegasus Hava Yolları ve Yıldız Holding CEO’ları yaptıkları açıklamalarda bu zorluklara dikkat çektiler. Bu zorluklara rağmen, nasıl bir yol haritası çizdiklerini de anlattılar.

Peki Anadolu’da durum nasıl?

Sadece büyük şehirlerimizdeki şirketler değil, Anadolu’da da benzer bir durumun olduğu görülüyor. Bunun en iyi göstergesi Ekonomist Dergisi olarak 21 yıldır gerçekleştirdiğimiz ve Anadolu’nun nabzını tuttuğumuz “Anadolu 500” çalışması. 2023 yılı bilançoları üzerinden yaptığımız çalışmanın sonuçlarına göre, bir önceki yıl olduğu gibi, geçen yıl da TL’deki değer kaybı ve yüksek enflasyonun etkisiyle Anadolu 500 şirketlerinin toplam cirosu artış gösterdi. 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 119 artışla 1,9 trilyon TL’yi aşan Anadolu 500’ün toplam cirosu, 2023 sonunda fren yapsa da yüzde 40 artışla 2,7 trilyon TL’ye çıktı. Ancak bir önceki araştırmamızda olduğu gibi, bu dönemde de Anadolu 500 şirketleri ihracatta ve istihdamda kan kaybetmeye devam etti.

Tabii bu kan kaybında 6 Şubat 2023 tarihinde yani yılın daha başında 13 şehrimizi 13,5 milyon insanımızı etkileyen depremin etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor. Geçen yazımda da belirttim, son bir ay içinde önce Antakya, İskenderun, ardından da Malatya şehirlerimizi ziyaret etme fırsatı buldum. Bölgenin iş insanları ile konuşma fırsatı buldum.

Deprem felaketi yaşandığında nasıl ülke olarak birlik olup bölgeye koştuysak, bölgenin imarı ve yeniden kalkınması için de durup dinlenmeden çalışmamız gerekiyor. Bölgede sanayi ayağa kalktı, çarklar dönüyor ancak istihdam gücü kaybı, hala büyük bir sorun.

Sağlıkla kalın.