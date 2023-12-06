AVM yatırımı artık rasyonel değil

Esas Gayrimenkul, Türkiye’deki varlık yönetimi işini yurtdışında büyütüyor. Kuzey Irak ve Körfez Bölgesi’ne odaklandıklarını söyleyen Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, deneyimlerini yurtdışına taşıyacaklarını söylüyor.

Eriç, Türkiye’de ise AVM yatırımı yapmanın rasyonel olmadığını söylüyor. Esas Gayrimenkul, toplam 3 milyar Euro aktif değeri ile proje geliştirme, kiralama ve yönetim hizmetleriyle Türkiye’de 20 projeyi tüm yönleriyle yönetirken, dünya çapında da alışveriş merkezlerine ve ofis binalarına yatırım yapıyor.

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 971 bin metrekarelik ofis, konut ve alışveriş merkezi projesinin yönetimini üstlendiklerini söyleyen Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç, “Varlık yönetimi işini büyütüyoruz. Çünkü Türkiye’de dönüşüm ihtiyacı olan çok AVM var. Biz de sektörü dönüştürmeye talibiz” diyor.

Diğer taraftan Türkiye’de edindikleri varlık yönetimi deneyimini yurtdışına taşıyacaklarını belirten Eriç, bu yıl ilk kez Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne açılacaklarını söylüyor.

AVM’lerin yapısal sorunlarının masanın üzerinde durduğunu söyleyen Eriç, başta finansman olmak üzere pek çok sorun olduğuna dikkat çekerek AVM yatırımı yapmanın rasyonel olmadığını vurguluyor. Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç hem sektörü hem de yeni dönem hedeflerini anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.