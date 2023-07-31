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Ceren Oral
Ceren Oral




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Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor

Kurlardaki yükselişlerin döviz pozisyonlarından hareketle şirket bilançolarına önemli yansımaları oluyor.

31 Temmuz 2023
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor

Kurlardaki yükselişlerin döviz pozisyonlarından hareketle şirket bilançolarına önemli yansımaları oluyor. Biz de yabancı para varlık ve yükümlülüklerine göre kur farkı geliri ve gideri yazarak ikinci çeyrekteki kur değişimlerinden olumlu ve olumsuz etkilenecek 20 BİST-100 şirketini analiz ettik.

2023 Nisan-Mayıs-Haziran aylarını içine alan ikinci çeyrekte; TL’ye göre doların, Euro’nun ve Japon Yeni’nin sırasıyla yüzde 34,9, yüzde 35,3 ve yüzde 24,8 değer kazandığı görülüyor. 

Kurlardaki bu önemli değişimlerin, şirketlerin döviz pozisyonlarından hareketle şirket bilançolarına da ciddi yansımaları oluyor. Biz de ikinci çeyrekte TL’deki fiyat hareketlerinin ve kurlardaki hızlı artışların 2023 ikinci çeyrek finansallarına olası etkileri üzerine bir çalışma yaptık. 

Şirketlerin 2023’nün ilk üç aylık finansallarındaki döviz pozisyonlarının korunduğu varsayımı altında, fonksiyonel para birimi TL olan BİST-100 şirketleri arasında ikinci çeyrekte kurdaki değişimlerden olumlu ve en olumsuz etkilenebilecek ilk 20 şirketi analiz ettik. 

Sıralamaları; olası kur etkisinin şirketin piyasa değerine (PD) bölünmesiyle hesaplanan değere göre yaptık. Çalışmada bankalar yer almadı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
Ceren Oral




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