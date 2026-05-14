Bodrum Yalıkavak’ta 40 milyon dolara proje gerçekleştiriyor

2009 yılında gayrimenkul yatırımlarıyla faaliyetlerine başlayan RMA Holding, ilerleyen süreçte yeme-içme, eğlence ve otelcilik alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla çok sektörlü bir yapıya dönüştü.

Bugün Cozy, Fauchon Paris, Club Alice, Mathilda’s, OPA Bodrum ve Sakhalin gibi markalarla hizmet sektöründe büyümesini sürdürürken; gayrimenkul alanında da kentsel dönüşüm, otel yatırımları ve uluslararası proje geliştirme faaliyetlerine devam ediyor. Sonbaharda İstanbul, Etiler’de yeni bir yeme-içme konsepti daha geliyor.

BODRUM ÖNE ÇIKIYOR

RMA Holding Satış & Pazarlama Direktörü Ümit Türüdü, “Özellikle gayrimenkul geliştirme, turizm ve yeme-içme sektörlerinde sürdürülebilir büyümeye odaklandık. Türkiye’nin turizmde ulaştığı güçlü ivmenin, nitelikli konaklama ve branded residence projelerine olan ilgiyi de artırdığını görüyoruz. Bodrum gibi uluslararası ölçekte öne çıkan destinasyonlarda geliştirilen yüksek segment projeler; yalnızca yaşam alanı değil, aynı zamanda uzun vadeli yatırım değeri sunan varlıklar haline geliyor” dedi. RMA Holding’in son dönemde öne çıkan yatırımlarından Montes by Missoni projesi, Bodrum Yalıkavak’ta 40 milyon dolar maliyetle hayata geçiriliyor. Toplam 53 özel rezidanstan oluşan proje; farklı yaşam tiplerine hitap eden villa ve rezidans seçenekleriyle konumlanıyor.

KİMYA YATIRIMI DA YAPIYOR

RMA Holding Yatırımlar Direktörü Emir Coşkun ise RMA Holding yeni yatırımı RMA Zymo Labs Kimya Sanayi hakkında bilgi verdi. Çoşkun; “Endüstriyel temizlik sektöründe de profesyonel, yenilikçi ve çözüm odaklı yaklaşımımızla yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Antalya’daki yıllık 10 bin ton kapasiteli modern üretim tesisinde geliştirilen yüksek standartlı ürünleri ileri teknoloji ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla buluşturuyoruz” diye belirtti.