“Bu süreçte altında ‘kademeli alımlar’ mantıklı olacak”

ABD’de piyasa beklentilerine paralel açıklanan PCE enflasyon verisinin ardından Dolar Endeksi (DXY) ve ABD tahvil faizlerinde dün geri çekilme izlenirken, önceki günlerdeki sert satışların ardından değerli metallerde kısmi tepki alımlarının devreye girdiği görüldü.

Öte yandan, FED yetkililerinin ‘şahin’ söylemlerini koruması ve ABD tahvil getirilerinin yüksek seviyelerini muhafaza etmesi değerli metalde yükselişleri sınırlayan temel unsurlar olmaya devam ediyor. Kısa vadede yatırımcıların odağında FED üyelerinden gelecek açıklamalar ve Ortadoğu'daki gelişmeler yer alıyor.

Değerli metalde 2026'nın ilk 6 ayının tablosu

Peki, altın kayıplarını geri alır mı? Yoksa düşüşler sürer mi? Portföy Yöneticisi ve Stratejist Onur Altın ile altın piyasalarının 2026 yılı ilk 6 aylık görünümünü detaylarıyla masaya yatırdık. Değerli metalde hem hızlı yükseliş hem de sert düşüş yönlü hareketlerin temel nedenlerini, bu süreçte takip edilmesi gereken teknik seviyeleri ve olası senaryoları konuştuğumuz Onur Altın’dan yatırımcılara önerilerini de aldık. Onur Altın, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Altın, 2026’ya hızlı bir yükselişle başlamıştı. Ancak şubat başı itibarıyla tablo değişti. Altının 2026’nın ilk 6 ayındaki görünümünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Öncelikle altının neden yükseldiğinin iyi kavranılması gerekiyor ki zaten bu da neden düştüğünü açıklamakta bize ışık tutuyor olacak. Altın fiyatlarının bu kadar kısa zaman içerisinde sert yükselmesinin bir noktadan sonra spekülasyona dönüştüğünü ve düşüşlerin yaşanacağı konusunda uyarılarımızı yapmıştık.

Altın fiyatlarının yükselme hikayesine baktığımızda; en temel nedenlerden ilkinin dünya genelinde Dolar Endeksi’nin (DXY) zayıflayarak güç kaybetmesi, ikincinin se Ortadoğu’da yaşanan savaşlar ve gerilimler olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sırada da fonların altın ETF’lerine yoğun talebi yer alırken, altın fiyatlarının yükselmesine karşın yatırımcı talebinin düşmemesi ve üstüne artması altın fiyatlarının sert yükselmesini sağladı. Burada bilinen yanlış ise 2025’te ve 2026’da merkez bankalarının taleplerinin artmadığı ve 2024 yılına göre aynı kaldığıdır.

Peki, sert düşüşleri nasıl okumak gerekir? Bu düşüşün temel nedenleri neler?

Düşüşün nedenlerine baktığımızda; yükselen petrol fiyatlarının enerji maliyetlerini arttırmasıyla enflasyonda görülen sert yükseliş sonrası ABD Merkez Bankası FED’den beklenen faiz indirimlerinin sonlanmasının yanında 2026’da FED’in 25 baz puanlık faiz beklentisi doların küresel piyasalarda tekrar güç kazanmasına neden oldu.

Bu durum sonrasında ‘Dolar Endeksi’nin (DXY) daha fazla güçleneceği’ beklentileri altın fiyatlarının düşmesinin ana nedeni, Ortadoğu’daki savaşın hem fiyatlanmış olması hem de savaşın riskinin azalmasıyla birlikte jeopolitik risklerde gördüğümüz yavaşlama da altın fiyatlarını düşüşünü sağlayan ikinci unsur oldu. Ayrıca 2026 yılının ilk 6 ayında ETF fonlarına girişler azaldı; özellikle ABD’de altın ETF fonlarından sert çıkışların yaşanması da düşüşe destek verdi.

Düşüş devam eder mi, öngörüleriniz neler?

ABD’de enflasyonun alt kalemlerine baktığımızda kısa vadede enflasyonun kalıcılık sağladığını ve yüksek seyrini koruyacağını tahmin ediyorum. Bu durum FED faiz beklentilerini canlı tutacağından Dolar Endeksi’ndeki (DXY) yükselişi de destekleyecektir. Bu yüzden altındaki düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.

Hem ons hem de gram altında hangi teknikler seviyeler takip edilmeli?

Ons altında önemli destek bölgesi olan 3.900 dolara geldik. 3.900 doların kırılması halinde düşüşler 3.400 dolara kadar devam edebilir. Eğer 3.900 dolar kırılmaz ise ilk etapta 4.380 dolar denenebilir.

Gram altın tarafına baktığımızda ise orada da kritik seviye olan 5.900 TL seviyesine geldik. 5.900 TL’nin altında önce 5.280 TL ve arkasından 4.400 TL’ye kadar sert çekilmeler yaşanabilir. Burada dolar/TL’nin seyri de gram altın fiyatlamasını belirleyecek. 5.900 TL kırılmazsa 6.700 TL’ye kadar yükseliş beklenebilir.

Yatırımcılara önerileriniz neler? Bu düşüşler 'alım' fırsatı mıdır?

Bu noktada yatırımcılara önerim; ‘kademeli alımların mantıklı olacağı’ yönünde. Altında düşüş beklemekle birlikte ‘alım’ fırsatını da kaçırmamaları için ‘kademeli alım’ yapmaları mümkün olabilir. Altın alımlarının yüzde 25’i ons altında 3.900 dolardan, gram altında 5.900 TL’den yapılabilir. Yüzde 50’si ons altında 3.400 dolardan, gram altında 5.280 TL’den; kalan yüzde 25’i ise piyasanın durumuna göre daha aşağı seviyeden veya daha yukarı seviyeden eklenebilir.

Kısa vadede belirleyici noktamız Dolar Endeksi (DXY) fiyatlaması olacağından muhakkak buradaki fiyat gelişmeleri yakından takip edilmeli. Çünkü eğer beklediğimiz dışında bir gelişme olur ve Dolar Endeksi’nde (DXY) sert düşüş başlarsa altın fiyatlarının beklediğimiz noktalara inmeden de yükselişe başlayabileceği gerçeğini göz ardı etmeyeceğiz.