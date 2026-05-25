Sahte MHRS sitesi tuzağı: 227 TL ceza yalanıyla 20 bin TL dolandırıldı

Başından geçen durumu sosyal medyada paylaştıktan sonra benzer şekilde dolandırılan bir çok mağdurun olduğunu öğrendiğini ifade eden Zeliha İrem Karaman, "Bu olayı paylaştıktan sonra sosyal medya üzerinden çok sayıda kişi bana ulaştı. Benzer yöntemlerle mağdur edilen birçok insan olduğunu gördüm. Örnek vermek gerekirse İstanbulkart yüklemesi yapmaya çalışırken aynı tuzağa düşen bir kişinin paylaşımlarına rastladım. Herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. İnternette işlem yaparken mutlaka site adreslerini ve uzantılarını kontrol edin. Dolandırıcılar reklam vererek sahte sitelerini arama sonuçlarında en üst sıralara taşıyabiliyorlar. Ben de ne yazık ki bunu yaşayarak öğrenmiş oldum" diye konuştu.

Öte yandan, Zeliha İrem Karaman, banka kartı üzerinden yapılan işlem sonrası dolandırıldığı anladığı an banka ile iletişime geçerek kartını iptal ettirerek, işlemin iptali için başvuruda bulundu. Para transfer işleminin provizyonda olması sebebiyle banka genç kadına para transferi gerçekleşmeden işlemin iptali için bir başvuru yapılamayacağını belirtti. Para transferinin gerçekleşmesinin ardından Zeliha İrem Karaman'ın işlemin iptali başvurusu bu kez ise ret edildi.