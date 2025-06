Cookshop, 25 milyon misafire ulaşmayı hedefliyor

Zincir restorancılık sektöründe faaliyet gösteren Cookshop Markalar Topluluğu, değişen organizasyon yapısı ve stratejik satın almalarla büyümesini sürdürüyor. Sağlıklı beslenme alanında faaliyet gösteren Rafinera ve bulut mutfak konseptiyle sektörde yer alan Rafinera Cloud Kitchen’ı bünyesine katan Cookshop Markalar Topluluğu, sağlıklı yaşam odaklı hizmetlerini genişletiyor.

17 yılda bünyesine eklediği yeni markalar ve lokasyonlarla hizmet zincirini büyüten şirket, 2026 yılında 200 şubeye ulaşmayı hedefliyor. Cookshop, Cookshop Arka Bahçe, Magnolia Shop, Not a Burger ve Rafinera markalarıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren marka, yurt dışı şube sayısını artırarak portföy ve gelir çeşitliliği yaratmaya odaklanırken, yenilenen organizasyon yapısıyla daha kurumsal bir yönetim anlayışıyla, cirosunu 5 yıl içinde 100 milyon ABD doları seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

RAFİNERA’YI SATIN ALDI

Cookshop, büyüme yolculuğuna yeni marka ve mağazaların yanı sıra stratejik yatırımlarla da devam ediyor. Ocak 2025 itibarıyla, adrese teslim sağlıklı yemek alanında faaliyet gösteren Rafinera Sağlıklı Yemek (RSY) ve markanın üç yıl önce bulut mutfak modeliyle kurduğu Rafinera Cloud Kitchen (RCK), Cookshop’un yatırım yaptığı markalar arasına katıldı. Yapılan bu yatırımla birlikte, merkezi ana mutfağa bağlı çok sayıda uydu bulut mutfaktan oluşan RCK’nin, yemek platformları üzerinden verdiği hizmetin yaygınlaştırılarak Türkiye’nin en büyük bulut mutfak zinciri hâline gelmesi hedefleniyor.

Bu stratejik ortaklık, Cookshop için paket servis alanında yepyeni bir dönemin başlangıcını da işaret ediyor. Artık Cookshop’un klasik ve sevilen lezzetleri, Rafinera Cloud Kitchen mutfakları aracılığıyla tüketicilere paket olarak ulaştırılabilecek. Ayrıca bu iş birliğiyle, Rafinera’nın sağlıklı yaşamı odağına alan ürünleri Cookshop menülerine entegre edilecek; adrese teslim sağlıklı beslenme planları da Cookshop’un yeni menü alternatifleri arasında yer alacak. Bu yatırımla Cookshop, yalnızca restoran deneyimini değil, aynı zamanda sağlıklı ve pratik beslenme çözümleriyle misafirlerinin hayatına her an dokunmayı hedefliyor. Zincir, bu kapsamda teknolojik altyapısını güçlendirerek yenilikçi hizmet anlayışını Türkiye’nin her noktasına ulaştırmayı planlıyor.

‘GÜÇLÜ BİR STRATEJİYLE BÜYÜYORUZ’

Grubun büyüme vizyonu hakkında bilgi veren Cookshop Markalar Topluluğunun kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, “Kuruluşumuzdan bu yana, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilir kalite ve güçlü üretim altyapısı üzerine inşa ettiğimiz sistemimizle her yıl daha fazla noktaya ve daha geniş bir kitleye ulaşıyoruz. Türkiye genelinde yeni mağazalarla hizmet ağımızı genişletmeye devam ederken bir yandan da global pazarlardaki alanımızı büyütmeye odaklanıyoruz. 2026 yılına kadar 200 şubeye ulaşmayı ve ciromuzu 5 yıl içinde 100 milyon ABD doları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni marka ve mağazalarla hizmet ağımızı genişletmenin yanı sıra stratejik satın almalarla büyüme yolunda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

KARNESİNİ GETİREN ÇOCUKLARA ÖZEL MENÜ

Öte yandan Cookshop, çocukların karne sevincini “Karne Günü” menüsüyle paylaşıyor. Okulların kapandığı 20 Haziran Cuma ve 21-22 Haziran hafta sonu karnesini getiren tüm çocuklar, 4 farklı seçenekten oluşan özel menülerden yüzde 25 indirimli olarak yararlanabilecekleri menü sunan marka, bu kampanyalarıyla gençlerin odağında yer almayı sürdürüyor.